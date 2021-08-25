Хвича, Хван, Тальби, Хакшабанович вызваны из «Рубина» в сборные

«Рубин» сообщил о вызове в сборные для четырех футболистов. Речь идет сразу о трех конфедерациях.
«Защитник Монтассар Тальби вызван в сборную Туниса, полузащитники Хван Ин-Бом, Хвича Кварацхелия и Сеад Хакшабанович – соответственно в сборные Южной Кореи, Грузии и Черногории», – написали казанцы.
- Ранее вызовы в сборные получили другие игроки «Рубина»: Юрий Дюпин, Илья Самошников (оба – Россия) и Филип Уремович (Хорватия).
- «Рубин» идет в РПЛ 4-м.
- Следующий соперник – «Краснодар» (27 августа).
Источник: официальный сайт «Рубина»