Хвича, Хван, Тальби, Хакшабанович вызваны из «Рубина» в сборные

«Рубин» сообщил о вызове в сборные для четырех футболистов. Речь идет сразу о трех конфедерациях.

«Защитник Монтассар Тальби вызван в сборную Туниса, полузащитники Хван Ин-Бом, Хвича Кварацхелия и Сеад Хакшабанович – соответственно в сборные Южной Кореи, Грузии и Черногории», – написали казанцы.