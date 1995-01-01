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    РФС оштрафовал Семака, Виторию, Николича, Слуцкого, Шварца и Шалимова

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал шесть тренеров по итогам матчей четвертого тура РПЛ.

    На 10 тысяч рублей оштрафованы Сандро Шварц («Динамо»), Леонид Слуцкий («Рубин») и Игорь Шалимов («Урал»).

    20-тысячные штрафы получили Руй Витория («Спартак»), Сергей Семак («Зенит») и Марко Николич («Локомотив»).

    Все они нарушили регламент, выходя за пределы технической зоны во время игр.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13943

      Garrincha58 5 минут назад

      хрень полная лишь бы к чему нибудь придраться а судьи регулярно делают результативные ошибки почему их не штрафуют

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