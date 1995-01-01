РФС оштрафовал Семака, Виторию, Николича, Слуцкого, Шварца и Шалимова

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал шесть тренеров по итогам матчей четвертого тура РПЛ.

На 10 тысяч рублей оштрафованы Сандро Шварц («Динамо»), Леонид Слуцкий («Рубин») и Игорь Шалимов («Урал»).

20-тысячные штрафы получили Руй Витория («Спартак»), Сергей Семак («Зенит») и Марко Николич («Локомотив»).

Все они нарушили регламент, выходя за пределы технической зоны во время игр.