Йович может заменить Джеко в «Роме»

Форвард «Реала» Лука Йович может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.
Как сообщает Football Italia, мадридский клуб предложил «Роме» подписать 23-летнего футболиста.
Если серб окажется в команде Жозе Моуринью, то станет заменой для Эдина Джеко, который близок к уходу в «Интер».
- После перехода в «Реал» летом 2019 года Йович забил 2 гола в 32 матчах.
- Вторую часть прошлого сезона он провел в аренде в «Айнтрахте».
- Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.
Источник: Football Italia