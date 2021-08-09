Йович может заменить Джеко в «Роме»

Форвард «Реала» Лука Йович может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает Football Italia, мадридский клуб предложил «Роме» подписать 23-летнего футболиста.

Если серб окажется в команде Жозе Моуринью, то станет заменой для Эдина Джеко, который близок к уходу в «Интер».