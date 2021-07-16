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  • Геркус: «Попытался бы для сборной России украсть тренера у Бельгии»

Геркус: «Попытался бы для сборной России украсть тренера у Бельгии»

16 июля 2021, 00:56
8

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о том, кто мог бы возглавить сборную России.

«У нас продолжается отбор. Лучше спешить с тренером. Наша публика не даст строить команду. Они сожрут с потрохами.

Не попасть на ЧМ-2022 ради строительства команды? Большинство выберет поехать на турнир. Потом, правда, будут плеваться, что снова не вышли. На самом деле, мы выходили только один раз. Мы очень драматично смотрим на сборную, привыкли делать трагедию.

Я склоняюсь к зарубежному тренеру. Тедеско? Я бы сомневался на его счет, потому что он молодой и не работал со сборной. Нужно быть гиперавторитетным. Пожилые, как правило, более успешны. Это особое искусство.

Я бы попытался украсть тренера у Бельгии. Мартинеса бы с радостью взял. Петкович? Он хорош. Знает русский язык. Когда читал про него, думал, почему его никогда нет на ростере.

Мартинеса мы рассматривали в «Локомотив», я даже с ним договорился. Не срослось, потому что другой тренер остался. Больше шести часов с ним общались. Он показался человеком, который может довести дело до конца», – сказал Геркус.

  • Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года.
  • Контракт испанца рассчитан до завершения ЧМ-2022.
  • На клубном уровне он тренировал «Суонси», «Уиган» и «Эвертон».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Бельгия Мартинес Роберто Геркус Илья
Комментарии (8)
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САДЫЧОК
1626406697
Геркус далёк от футбола ! Мартинес-это второй Черчесов-это бездарь , который год уничтожающий Золотое поколение Бельгии !
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111Hunter111
1626407282
Этим колченогим любого тренера, результата не будет.
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paracetamol
1626416522
Мартинес с Петковичем воротилам РФС не отстегивают, потому их и не рассматривают!
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Fusballer
1626421505
Да мало кто из амбициозных тренеров сейчас пойдёт к нам. В РФС и всём футболе бардак. Только если бабки зарабатывать.
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САДЫЧОК
1626423246
Можете смело . вычеркнуть из футбола этого недотёпу ! Он , вообще не разбирается ! Чел , произносящий слово "попытаюсь "-уже обречён ! Ну и в футболе ...Мартинес-это второй Черчесов-это бездарь , который год уничтожающий Золотое поколение Бельгии !
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zigbert
1626444339
Из иностранцев пожалуй Петкович был бы неплохим вариантом.
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