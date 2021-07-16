Геркус: «Попытался бы для сборной России украсть тренера у Бельгии»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о том, кто мог бы возглавить сборную России.

«У нас продолжается отбор. Лучше спешить с тренером. Наша публика не даст строить команду. Они сожрут с потрохами.

Не попасть на ЧМ-2022 ради строительства команды? Большинство выберет поехать на турнир. Потом, правда, будут плеваться, что снова не вышли. На самом деле, мы выходили только один раз. Мы очень драматично смотрим на сборную, привыкли делать трагедию.

Я склоняюсь к зарубежному тренеру. Тедеско? Я бы сомневался на его счет, потому что он молодой и не работал со сборной. Нужно быть гиперавторитетным. Пожилые, как правило, более успешны. Это особое искусство.

Я бы попытался украсть тренера у Бельгии. Мартинеса бы с радостью взял. Петкович? Он хорош. Знает русский язык. Когда читал про него, думал, почему его никогда нет на ростере.

Мартинеса мы рассматривали в «Локомотив», я даже с ним договорился. Не срослось, потому что другой тренер остался. Больше шести часов с ним общались. Он показался человеком, который может довести дело до конца», – сказал Геркус.