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    Геркус: «Попытался бы для сборной России украсть тренера у Бельгии»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о том, кто мог бы возглавить сборную России.

    «У нас продолжается отбор. Лучше спешить с тренером. Наша публика не даст строить команду. Они сожрут с потрохами.

    Не попасть на ЧМ-2022 ради строительства команды? Большинство выберет поехать на турнир. Потом, правда, будут плеваться, что снова не вышли. На самом деле, мы выходили только один раз. Мы очень драматично смотрим на сборную, привыкли делать трагедию.

    Я склоняюсь к зарубежному тренеру. Тедеско? Я бы сомневался на его счет, потому что он молодой и не работал со сборной. Нужно быть гиперавторитетным. Пожилые, как правило, более успешны. Это особое искусство.

    Я бы попытался украсть тренера у Бельгии. Мартинеса бы с радостью взял. Петкович? Он хорош. Знает русский язык. Когда читал про него, думал, почему его никогда нет на ростере.

    Мартинеса мы рассматривали в «Локомотив», я даже с ним договорился. Не срослось, потому что другой тренер остался. Больше шести часов с ним общались. Он показался человеком, который может довести дело до конца», – сказал Геркус.

    • Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года.
    • Контракт испанца рассчитан до завершения ЧМ-2022.
    • На клубном уровне он тренировал «Суонси», «Уиган» и «Эвертон».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.07.2021 00:56
    Комментарии9
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      Рейтинг: +87493

      zigbert 16 июля, 17:05

      Из иностранцев пожалуй Петкович был бы неплохим вариантом.

      2
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 16 июля, 12:17

      Тогда уж и игроков из Бельгии крадите!!!

      0
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      Рейтинг: +7843

      САДЫЧОК 16 июля, 11:14

      Можете смело . вычеркнуть из футбола этого недотёпу ! Он , вообще не разбирается ! Чел , произносящий слово "попытаюсь "-уже обречён ! Ну и в футболе ...Мартинес-это второй Черчесов-это бездарь , который год уничтожающий Золотое поколение Бельгии !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5650

      Fusballer 16 июля, 10:45

      Да мало кто из амбициозных тренеров сейчас пойдёт к нам. В РФС и всём футболе бардак. Только если бабки зарабатывать.

      1
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      Рейтинг: +11673

      paracetamol 16 июля, 09:22

      Мартинес с Петковичем воротилам РФС не отстегивают, потому их и не рассматривают!

      1
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      Рейтинг: +301

      111Hunter111 16 июля, 06:48

      Этим колченогим любого тренера, результата не будет.

      0
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      Рейтинг: +11673

      paracetamol > 111Hunter111 16 июля, 09:22

      С Гусем хорошо играли, однако!

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      Рейтинг: +5650

      Fusballer > paracetamol 16 июля, 10:43

      Согласен. Можно неплохую команду сделать и из нынешних игроков. Примеры Венгрии и прочих подобных команд это ясно показывают. Но тогда игроки посильнее были. Да и новаторский подход Хиддинка взбодрил команду - он позволял многое вне матчей. К сожалению, это печально закончилось в Мариборе.

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      Рейтинг: +7843

      САДЫЧОК 16 июля, 06:38

      Геркус далёк от футбола ! Мартинес-это второй Черчесов-это бездарь , который год уничтожающий Золотое поколение Бельгии !

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