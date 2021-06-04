Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев: «Джикия проигрывает Семенову в чтении игры, работе с мячом и универсализме»

Талалаев: «Джикия проигрывает Семенову в чтении игры, работе с мячом и универсализме»

4 июня 2021, 09:53
15

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев сравнил защитника грозненского клуба Андрея Семенова с капитаном «Спартака» Георгием Джикией.

«Из линии обороны Семeнов – самый пасующий. Андрей отрезает много игроков своими передачами. К примеру, в последнем матче против «Спартака» на первом месте по этому показателю будет Полярус, а потом – Семeнов.

Сборная нам тоже присылает цифры по его работе. Мы видим, что он очень сильно прибавил по работе на максимальной мощности. Работа с мячом хорошая, плюс универсален. Семeнов может играть и в схеме с тремя центральными, и с двумя.

Когда говорят про Джикию, то Георгий – это борьба, единоборства, эмоции. Но с точки зрения работы с мячом, чтения игры, страховки и игры на опережение Семeнов всегда в лидерах.

Если брать универсальные качества, то Джикия в этом Андрею проигрывает. Именно в определeнных компонентах. А если говорить об ошибках, то здесь вопрос в том, какие игровые принципы у сборной.

Мы не знаем, какие инструкции даeт Черчесов. Они могут отличаться от наших. И ты перестраиваешься, привыкаешь. От этого могут быть ошибки», – сказал Талалаев.

  • Джикия и Семенов попали в заявку сборной России на Евро-2020
  • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
  • Соперники россиян на групповом этапе – Бельгия, Дания и Финляндия.

Талалаев – о словах Дзюбы про Грозный: «Поговорим, если Артeм сделает здесь хет-трик без левых пенальти»

Источник: «Чемпионат»
Ахмат Спартак Россия Семенов Андрей Джикия Георгий
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ItalianFootball
1622789967
А чего он их вообще взялся сравнивать публично перед Евро ?
Ответить
Hektor 84
1622790647
Смешной дурик! Джикия хоть и косячник, но явно сильнее чем Семенов! Раз Семенов так крут чего же он до сих пор в Грозном околачивается?
Ответить
Spinorr
1622793360
Талалаеву не терпится показать свой уровень футбольного эксперта. На мой взгляд такого рода публичные сравнения неуместны для практикующего тренера. Это непрофессионально.
Ответить
АртурZaСМ
1622793550
Еще Семёнов частенько привозит моменты у своих ворот и не дорабатывает, что приводит к пропущенным мячам. Об этом Талалаев почему-то умолчал...
Ответить
paracetamol
1622793588
Из линии обороны Семeнов – самый пасующий. Каждая вторая передача - сопернику!
Ответить
Fusballer
1622794401
Ещё бы сказал, что перспективный молодой игрок.
Ответить
САДЫЧОК
1622813015
с Джикией вообще можно не сравнивать НИКОГО ! Это ДНИЩЕ ! Так , что сравнение с этим бородатым чудом ни о чём не говорит !
Ответить
AZ
1622820236
сказал бы что нибудь плохое - пол чечни бы на улицы вышли))) Как о предыдущем интервью говорил)
Ответить
MaxRnD
1622831693
Да не лучше Семёнов никак, а в сборной его игра так и вообще трэш
Ответить
zigbert
1622832151
Надежности у Семенова, как защитника, все же не хватает.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
2
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
22
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
5
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
2
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
22
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
5
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
14
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
3
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
24
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+