Талалаев: «Джикия проигрывает Семенову в чтении игры, работе с мячом и универсализме»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев сравнил защитника грозненского клуба Андрея Семенова с капитаном «Спартака» Георгием Джикией.

«Из линии обороны Семeнов – самый пасующий. Андрей отрезает много игроков своими передачами. К примеру, в последнем матче против «Спартака» на первом месте по этому показателю будет Полярус, а потом – Семeнов.

Сборная нам тоже присылает цифры по его работе. Мы видим, что он очень сильно прибавил по работе на максимальной мощности. Работа с мячом хорошая, плюс универсален. Семeнов может играть и в схеме с тремя центральными, и с двумя.

Когда говорят про Джикию, то Георгий – это борьба, единоборства, эмоции. Но с точки зрения работы с мячом, чтения игры, страховки и игры на опережение Семeнов всегда в лидерах.

Если брать универсальные качества, то Джикия в этом Андрею проигрывает. Именно в определeнных компонентах. А если говорить об ошибках, то здесь вопрос в том, какие игровые принципы у сборной.

Мы не знаем, какие инструкции даeт Черчесов. Они могут отличаться от наших. И ты перестраиваешься, привыкаешь. От этого могут быть ошибки», – сказал Талалаев.

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Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

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