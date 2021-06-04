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    Талалаев: «Джикия проигрывает Семенову в чтении игры, работе с мячом и универсализме»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев сравнил защитника грозненского клуба Андрея Семенова с капитаном «Спартака» Георгием Джикией.

    «Из линии обороны Семeнов – самый пасующий. Андрей отрезает много игроков своими передачами. К примеру, в последнем матче против «Спартака» на первом месте по этому показателю будет Полярус, а потом – Семeнов.

    Сборная нам тоже присылает цифры по его работе. Мы видим, что он очень сильно прибавил по работе на максимальной мощности. Работа с мячом хорошая, плюс универсален. Семeнов может играть и в схеме с тремя центральными, и с двумя.

    Когда говорят про Джикию, то Георгий – это борьба, единоборства, эмоции. Но с точки зрения работы с мячом, чтения игры, страховки и игры на опережение Семeнов всегда в лидерах.

    Если брать универсальные качества, то Джикия в этом Андрею проигрывает. Именно в определeнных компонентах. А если говорить об ошибках, то здесь вопрос в том, какие игровые принципы у сборной.

    Мы не знаем, какие инструкции даeт Черчесов. Они могут отличаться от наших. И ты перестраиваешься, привыкаешь. От этого могут быть ошибки», – сказал Талалаев.

    • Джикия и Семенов попали в заявку сборной России на Евро-2020
    • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
    • Соперники россиян на групповом этапе – Бельгия, Дания и Финляндия.

    Талалаев – о словах Дзюбы про Грозный: «Поговорим, если Артeм сделает здесь хет-трик без левых пенальти»

    Источник: «Чемпионат»

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    04.06.2021 09:53
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 июня 2021, 21:42

      Надежности у Семенова, как защитника, все же не хватает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54695

      MaxRnD 4 июня 2021, 21:34

      Да не лучше Семёнов никак, а в сборной его игра так и вообще трэш

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 4 июня 2021, 19:07

      Не знаю как Семенов, но Джикия - ужас...

      1
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      Рейтинг: +3414

      AZ 4 июня 2021, 18:23

      сказал бы что нибудь плохое - пол чечни бы на улицы вышли))) Как о предыдущем интервью говорил)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 4 июня 2021, 16:23

      с Джикией вообще можно не сравнивать НИКОГО ! Это ДНИЩЕ ! Так , что сравнение с этим бородатым чудом ни о чём не говорит !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1138

      Andrew01 4 июня 2021, 14:39

      Еще бы он плохо про своего игрока сказал))))
      "Андрей отрезает много игроков своими передачами" - вот это просто до слёз)))) особенно своих игроков))))

      2
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      Рейтинг: +301

      Юра мы всеPro 4 июня 2021, 14:35

      Очень профессионально, уровень Семенова, позволит ему только мячи в Спартаке подавать, хотя Джикия заметно сдал.

      2
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 4 июня 2021, 11:13

      Ещё бы сказал, что перспективный молодой игрок.

      4
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 4 июня 2021, 10:59

      Из линии обороны Семeнов – самый пасующий. Каждая вторая передача - сопернику!

      6
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 4 июня 2021, 10:59

      Еще Семёнов частенько привозит моменты у своих ворот и не дорабатывает, что приводит к пропущенным мячам. Об этом Талалаев почему-то умолчал...

      5
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      Рейтинг: +844

      lejnin > АртурZaСМ 4 июня 2021, 11:36

      Ну он же сказал, что ошибки зависят от игровых прнципов команды...видимо у Ахмата принципы привозить моменты и не дорабатывать :D "От этого могут быть ошибки" (с) эксперт Талалаев

      2
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