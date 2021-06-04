Талалаев – о словах Дзюбы про Грозный: «Поговорим, если Артeм сделает здесь хет-трик без левых пенальти»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о враждебной и гнетущей атмосфере в Грозном.

– Слова Дзюбы про город и «Ахмат» читали?

– Я не комментирую слова людей. Я привык совершать поступки, их готов комментировать. Если Артeм приедет в Грозный и сделает хет-трик без левых пенальти, то тогда можно поговорить.

– Но вы понимаете, что имеет в виду человек, когда называют атмосферу угнетающей?

– Когда я туда шeл, то столкнулся с большим количеством стереотипов. Все же рассказывают, что состав назначают сверху, на трибуны загоняются люди и так далее. Мы прожили год, все стереотипы постепенно разрушились.

Не так страшен чeрт, как его малюют. В Грозном всe намного лучше и спокойнее.