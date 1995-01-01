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    Талалаев – о словах Дзюбы про Грозный: «Поговорим, если Артeм сделает здесь хет-трик без левых пенальти»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о враждебной и гнетущей атмосфере в Грозном.

    – Слова Дзюбы про город и «Ахмат» читали?

    – Я не комментирую слова людей. Я привык совершать поступки, их готов комментировать. Если Артeм приедет в Грозный и сделает хет-трик без левых пенальти, то тогда можно поговорить.

    – Но вы понимаете, что имеет в виду человек, когда называют атмосферу угнетающей?

    – Когда я туда шeл, то столкнулся с большим количеством стереотипов. Все же рассказывают, что состав назначают сверху, на трибуны загоняются люди и так далее. Мы прожили год, все стереотипы постепенно разрушились.

    Не так страшен чeрт, как его малюют. В Грозном всe намного лучше и спокойнее.

    • «Зенит» не побеждает на выезде «Ахмат» с апреля 2015 года.
    • В сезоне-2020/21 команды сыграли в Грозном вничью со счетом 2:2.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +122

      tarasofka 43 минуты назад

      так-то дзюба вообще уже пенальти не бьёт после кучи промахов. зато с игры зачётно вкатывает, особенно хрякам. а те визжат!

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      Рейтинг: +2739

      AZ 51 минуту назад

      теперь ты чеченский Балалаев

      0
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      Рейтинг: +4499

      Fusballer 55 минут назад

      Он покер сделал Тамбову без пенальти. Что вам ещё надо? Отстаньте от легенды уже!

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