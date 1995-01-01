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    Талалаев: «Джикия проигрывает Семенову в чтении игры, работе с мячом и универсализме»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев сравнил защитника грозненского клуба Андрея Семенова с капитаном «Спартака» Георгием Джикией.

    «Из линии обороны Семeнов – самый пасующий. Андрей отрезает много игроков своими передачами. К примеру, в последнем матче против «Спартака» на первом месте по этому показателю будет Полярус, а потом – Семeнов.

    Сборная нам тоже присылает цифры по его работе. Мы видим, что он очень сильно прибавил по работе на максимальной мощности. Работа с мячом хорошая, плюс универсален. Семeнов может играть и в схеме с тремя центральными, и с двумя.

    Когда говорят про Джикию, то Георгий – это борьба, единоборства, эмоции. Но с точки зрения работы с мячом, чтения игры, страховки и игры на опережение Семeнов всегда в лидерах.

    Если брать универсальные качества, то Джикия в этом Андрею проигрывает. Именно в определeнных компонентах. А если говорить об ошибках, то здесь вопрос в том, какие игровые принципы у сборной.

    Мы не знаем, какие инструкции даeт Черчесов. Они могут отличаться от наших. И ты перестраиваешься, привыкаешь. От этого могут быть ошибки», – сказал Талалаев.

    • Джикия и Семенов попали в заявку сборной России на Евро-2020
    • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
    • Соперники россиян на групповом этапе – Бельгия, Дания и Финляндия.

    Талалаев – о словах Дзюбы про Грозный: «Поговорим, если Артeм сделает здесь хет-трик без левых пенальти»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4511

      Fusballer 1 час назад

      Ещё бы сказал, что перспективный молодой игрок.

      0
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      Рейтинг: +11084

      paracetamol 2 часа назад

      Из линии обороны Семeнов – самый пасующий. Каждая вторая передача - сопернику!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3244

      АртурZaСМ 2 часа назад

      Еще Семёнов частенько привозит моменты у своих ворот и не дорабатывает, что приводит к пропущенным мячам. Об этом Талалаев почему-то умолчал...

      2
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      Рейтинг: +807

      lejnin > АртурZaСМ 1 час назад

      Ну он же сказал, что ошибки зависят от игровых прнципов команды...видимо у Ахмата принципы привозить моменты и не дорабатывать :D "От этого могут быть ошибки" (с) эксперт Талалаев

      0
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      Рейтинг: +540

      Spinorr 2 часа назад

      Талалаеву не терпится показать свой уровень футбольного эксперта. На мой взгляд такого рода публичные сравнения неуместны для практикующего тренера. Это непрофессионально.

      1
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      Рейтинг: +4511

      Fusballer 2 часа назад

      Видно было в матче с поляками его уровень.

      0
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      Рейтинг: +6876

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Чего только не услышишь в стране дураков.

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      Рейтинг: +10664

      Hektor 84 2 часа назад

      Смешной дурик! Джикия хоть и косячник, но явно сильнее чем Семенов! Раз Семенов так крут чего же он до сих пор в Грозном околачивается?

      1
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      Рейтинг: +1812

      ItalianFootball 3 часа назад

      А чего он их вообще взялся сравнивать публично перед Евро ?

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