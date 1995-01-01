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    Семак, Тедеско, Слуцкий, Федотов и Стукалов – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в мае

    Российская Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего тренера по итогам мая.

    В список претендентов попали пять специалистов:

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3136

      sobaka120982 3 минуты назад

      Каким боком тут семак и тодеско при таком то составе? Уверен что при составе Сочи эти тренера ни чего бы не смогли. Слуцкий, Федотов вот кто может быть лучшими

      0
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      Рейтинг: +10624

      ilichkadr 12 минут назад

      Из предложенной пятёрки, на мой взгляд, лучший Лёня Слуцкий. Из говна сделать изюминку дорогого стоит. Вторым - Стукалов, третьим Федотов. Семаку с Тедеско в этом списке делать нечего.

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      Рейтинг: +378

      Горкин Блеванов 1 час назад

      Федотов, Тедеско, Семак, Стукалов, Слуцкий, вот как то так, в таком порядке ...

      0
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      Рейтинг: +69

      valiknavashinsky 1 час назад

      Слуцкий,Федотов,Стукалов,Тедеско,Семак-в таком порядке.

      2
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      Рейтинг: +22422

      Боцман59rus 2 часа назад

      А на кой эти номинации нужны? Тренер месяца, тренер недели, тренер пятницы. - делать нечего что-ли?
      Я вот по итогам сезона однозначно считаю лучшим Питерского тренера - Семака, или, как его называют в народе: " мистер непрописановконтракте"

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      Рейтинг: +4152

      Fusballer > Боцман59rus 2 часа назад

      Надо учредить звание лучшего Дзюбы "тура, месяца, года" в РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +24211

      пьяныйхоровод > Fusballer 1 час назад

      И лучший "дельфин" РПЛ .

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      Рейтинг: +48

      Solist345345 2 часа назад

      Слуцкий, по крайней мере в этом сезоне, однозначно лучший! P.S. Хотя я не являюсь болельщиком Рубина.

      2
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      Рейтинг: +905

      Хейтер Аларм 3 часа назад

      Мой выбор - Тедеска. Спартак впервые не облажался в концовке сезона, хотя и был близок к этому, это дорогого стоит!

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      Рейтинг: +3136

      sobaka120982 > Хейтер Аларм 17 секунд назад

      Ха ха ха))) с составом рубина он тоже был бы монстр?) ты посмотри на состав Сочи и что Федотов сделал из этого.

      0
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      Рейтинг: +2379

      Алехсбургер. 3 часа назад

      А вот вам-Стукалов!
      Пришёл...,увидел задачу.
      Решил.Просто молодчага.

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