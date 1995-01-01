Семак, Тедеско, Слуцкий, Федотов и Стукалов – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в мае

Каким боком тут семак и тодеско при таком то составе? Уверен что при составе Сочи эти тренера ни чего бы не смогли. Слуцкий, Федотов вот кто может быть лучшими
Российская Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего тренера по итогам мая.
В список претендентов попали пять специалистов:
- Сергей Семак, «Зенит» – 7 очков в 3 матчах;
- Доменико Тедеско, «Спартак» – 7 очков в 3 матчах;
- Леонид Слуцкий, «Рубин» – 7 очков в 3 матчах;
- Владимир Федотов, «Сочи» – 7 очков в 3 матчах;
- Алексей Стукалов, «Уфа» – 5 очков в 3 матчах.