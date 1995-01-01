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    Серия А. «Аталанта» победила «Дженоа», Миранчук сделал ассист, Шомуродов дважды забил; «Специя» разгромила «Торино» и точно не вылетит

    «Аталанта» в гостях оказалась сильнее «Дженоа». У хозяев оформил дубль экс-игрок «Ростова» Эльдор Шомуродов.

    Россиянин Алексей Миранчук вышел в основе «Аталанты», на 51-й минуте сделал голевой пас, а на 89-й минуте был заменен.

    В другой встрече «Специя» крупно победила «Торино» и обезопасила себя от вылета.

    Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

    Дженоа – Аталанта – 3:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Сапата, 9; 0:2 – Малиновский, 26; 0:3 – Госенс, 44; 1:3 – Шомуродов, 49; 1:4 – Пашалич, 51; 2:4 – Пандев, 67 (с пенальти); 3:4 – Шомуродов, 85.

    Специя – Торино – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Сапонара, 19; 2:0 – Нзола, 41 (с пенальти); 2:1 – Белотти, 53 (с пенальти); 3:1 – Нзола, 74; 4:1 – Эрлич, 84.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1327

      nominum 3 часа назад

      Первый тайм Аталанта возила Дженоа как хотела. 0-3 к перерыву. Во втором Шома вышел и сразу забил. И второй тайм уже интересно смотреть было.

      1
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      ...
      Рейтинг: +44653

      MaxRnD > nominum 3 часа назад

      Второй гол Аталанте подарил судья. Вилковы рулят везде

      0
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    • ...
      Рейтинг: +44653

      MaxRnD 3 часа назад

      Шома - топчик. За малым чудо не совершил

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