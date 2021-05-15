Серия А. «Аталанта» победила «Дженоа», Миранчук сделал ассист, Шомуродов дважды забил; «Специя» разгромила «Торино» и точно не вылетит

«Аталанта» в гостях оказалась сильнее «Дженоа». У хозяев оформил дубль экс-игрок «Ростова» Эльдор Шомуродов.

Россиянин Алексей Миранчук вышел в основе «Аталанты», на 51-й минуте сделал голевой пас, а на 89-й минуте был заменен.

В другой встрече «Специя» крупно победила «Торино» и обезопасила себя от вылета.

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

Дженоа – Аталанта – 3:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Сапата, 9; 0:2 – Малиновский, 26; 0:3 – Госенс, 44; 1:3 – Шомуродов, 49; 1:4 – Пашалич, 51; 2:4 – Пандев, 67 (с пенальти); 3:4 – Шомуродов, 85.

Специя – Торино – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Сапонара, 19; 2:0 – Нзола, 41 (с пенальти); 2:1 – Белотти, 53 (с пенальти); 3:1 – Нзола, 74; 4:1 – Эрлич, 84.

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