ФНЛ. «Спартак-2» после победы над «Шинником» гарантировал себе невылет, «Крылья Советов» забили шесть голов «Краснодару-2» и другие результаты

«Спартак-2» за тур до финиша сезона ФНЛ гарантировал себе прописку в лиге на следующий сезон. Это случилось после победы над занимающим последнее место «Шинником».

В другой встрече «Томь» победила «Енисей». «Торпедо» и «Факел» обошлись без голов.

Первенство ФНЛ. 41-й тур

Томь (Томск) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Косарев, 2.

Иртыш (Омск) – Оренбург – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Эктов, 9; 0:2 – Ткачук, 74; 0:3 – Воробьев, 78; 0:4 – Фамейе, 87 (с пенальти).

Крылья Советов (Самара) – Краснодар-2 (Краснодар) – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Исаенко, 9 (в свои ворота); 2:0 – Горшков, 42; 3:0 – Сарвели, 45; 4:0 – Корнюшин, 65 (в свои ворота); 5:0 – Сергеев, 81; 6:0 – Корниленко, 84.

Спартак-2 (Москва) – Шинник (Ярославль) – 4:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Оганесян, 31; 2:0 – Роша, 32; 2:1 – Носов, 34; 2:2 – Щадин, 59; 3:2 – Игнатов, 64; 4:2 – Оганесян, 89.

Чертаново (Москва) – Нижний Новгород – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Соколов, 11; 1:1 – Янсане, 45; 1:2 – Шумских, 49; 1:3 – Янсане, 63.

Факел (Воронеж) – Торпедо (Москва) – 0:0

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