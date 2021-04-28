Кокорин может вернуться в общую группу «Фиорентины» до конца недели

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может вернуться к тренировкам в общей группе на этой неделе, сообщает «РБ-Спорт».

В процессе восстановления 30-летнего россиянина наметился небольшой прогресс, который позволяет рассчитывать на возвращение Кокорина в общую группу «Фиорентины» на этой неделе.

Тем не менее, Кокорин точно не попадет в заявку команды на матч 34-го тура Серии А с «Болоньей» (2 мая). Есть вероятность, что российский форвард сможет набрать кондиции к матчу 35-тура с «Лацио», который состоится 9 мая.