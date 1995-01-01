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    Кокорин может вернуться в общую группу «Фиорентины» до конца недели

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может вернуться к тренировкам в общей группе на этой неделе, сообщает «РБ-Спорт».

    В процессе восстановления 30-летнего россиянина наметился небольшой прогресс, который позволяет рассчитывать на возвращение Кокорина в общую группу «Фиорентины» на этой неделе.

    Тем не менее, Кокорин точно не попадет в заявку команды на матч 34-го тура Серии А с «Болоньей» (2 мая). Есть вероятность, что российский форвард сможет набрать кондиции к матчу 35-тура с «Лацио», который состоится 9 мая.

    • «Фиорентина» купила Кокорина в январе за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор форвард поучаствовал в трех матчах. Он не играет с 3 марта.
    • Кокорин пропустил восемь матчей подряд.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии1
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      СуперПАВ9 14 минут назад

      Скорее бы уже должен уже начать забивать

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