Кокорин может вернуться в общую группу «Фиорентины» до конца недели

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может вернуться к тренировкам в общей группе на этой неделе, сообщает «РБ-Спорт».
В процессе восстановления 30-летнего россиянина наметился небольшой прогресс, который позволяет рассчитывать на возвращение Кокорина в общую группу «Фиорентины» на этой неделе.
Тем не менее, Кокорин точно не попадет в заявку команды на матч 34-го тура Серии А с «Болоньей» (2 мая). Есть вероятность, что российский форвард сможет набрать кондиции к матчу 35-тура с «Лацио», который состоится 9 мая.
- «Фиорентина» купила Кокорина в январе за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард поучаствовал в трех матчах. Он не играет с 3 марта.
- Кокорин пропустил восемь матчей подряд.
Источник: «РБ-Спорт»