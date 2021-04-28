«Спартак» и ЦСКА суммарно оштрафованы на 595 тысяч рублей по итогам дерби

КДК РФС вынесла наказание «Спартаку» и ЦСКА по итогам матча 27-го тура РПЛ.

«Спартак» оштрафован на 125 тысяч рублей за использование пиротехники, на 100 тысяч за скандирование оскорбительных выражений, на 50 тысяч за нарушение социального регламента и на 25 тысяч за демонстрацию несогласованного баннера.

Суммарно «Спартак» был оштрафован на 300 тысяч рублей.

ЦСКА оштрафован на 125 тысяч рублей за использование пиротехники, на 70 тысяч за скандирование оскорбительных выражений, на 50 тысяч за сожжение трех флагов «Спартака» и на 50 тысяч за нарушение санитарного регламента.

Суммарно ЦСКА был оштрафован на 295 тысяч рублей.