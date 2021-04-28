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  • «Спартак» и ЦСКА суммарно оштрафованы на 595 тысяч рублей по итогам дерби

«Спартак» и ЦСКА суммарно оштрафованы на 595 тысяч рублей по итогам дерби

28 апреля 2021, 16:57
5

КДК РФС вынесла наказание «Спартаку» и ЦСКА по итогам матча 27-го тура РПЛ.

«Спартак» оштрафован на 125 тысяч рублей за использование пиротехники, на 100 тысяч за скандирование оскорбительных выражений, на 50 тысяч за нарушение социального регламента и на 25 тысяч за демонстрацию несогласованного баннера.

Суммарно «Спартак» был оштрафован на 300 тысяч рублей.

ЦСКА оштрафован на 125 тысяч рублей за использование пиротехники, на 70 тысяч за скандирование оскорбительных выражений, на 50 тысяч за сожжение трех флагов «Спартака» и на 50 тысяч за нарушение санитарного регламента.

Суммарно ЦСКА был оштрафован на 295 тысяч рублей.

  • «Спартак» и ЦСКА суммарно оштрафованы на 595 тысяч рублей.
  • Главный тренер ЦСКА Ивица Олич получил 10 тысяч рублей штрафа за выход за пределы технической зоны.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (5)
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vladimir-7
1619624110
Ну теперь КДК хватит денег и на первомайские праздники, и даже всем на День Победы, короче, до 11 мая. Гулять, так гулять!
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Atom2020
1619625817
А почему за неадекватов на трибунах страдают футбольные клубы? И как интересно КДК определяет, кого нужно штрафовать? Ну вот сожгли три флага Спартака ... только потому что это матч Спартак - ЦСКА, штрафовать нужно ЦСКА? или сожжение сопровождалось криками "за ЦээСКАААААААА!!!!!" ? Или ЦСКА взял на себя ответственность? Как это вообще происходит???? ... Мне вот только штраф Олича понятен: работает в клубе ... нарушил зону - плати.
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vladimir-7
1619626647
Нарушение санитарного режима, что разлили пиво или не по расписанию ушли в туалет?
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житель СПб
1619634880
Вообще, классная схема! Бери слева, бери справа... И получится какава...
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zigbert
1619693556
Небольшое преимущество за Спартаком. РФС знает где можно заработать не прилагая больших усилий.
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