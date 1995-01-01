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    «Спартак» и ЦСКА суммарно оштрафованы на 595 тысяч рублей по итогам дерби

    КДК РФС вынесла наказание «Спартаку» и ЦСКА по итогам матча 27-го тура РПЛ.

    «Спартак» оштрафован на 125 тысяч рублей за использование пиротехники, на 100 тысяч за скандирование оскорбительных выражений, на 50 тысяч за нарушение социального регламента и на 25 тысяч за демонстрацию несогласованного баннера.

    Суммарно «Спартак» был оштрафован на 300 тысяч рублей.

    ЦСКА оштрафован на 125 тысяч рублей за использование пиротехники, на 70 тысяч за скандирование оскорбительных выражений, на 50 тысяч за сожжение трех флагов «Спартака» и на 50 тысяч за нарушение санитарного регламента.

    Суммарно ЦСКА был оштрафован на 295 тысяч рублей.

    • «Спартак» и ЦСКА суммарно оштрафованы на 595 тысяч рублей.
    • Главный тренер ЦСКА Ивица Олич получил 10 тысяч рублей штрафа за выход за пределы технической зоны.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1034

      Atom2020 6 минут назад

      А почему за неадекватов на трибунах страдают футбольные клубы? И как интересно КДК определяет, кого нужно штрафовать? Ну вот сожгли три флага Спартака ... только потому что это матч Спартак - ЦСКА, штрафовать нужно ЦСКА? или сожжение сопровождалось криками "за ЦээСКАААААААА!!!!!" ? Или ЦСКА взял на себя ответственность? Как это вообще происходит???? ... Мне вот только штраф Олича понятен: работает в клубе ... нарушил зону - плати.

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      Рейтинг: +17169

      vladimir-7 34 минуты назад

      Ну теперь КДК хватит денег и на первомайские праздники, и даже всем на День Победы, короче, до 11 мая. Гулять, так гулять!

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