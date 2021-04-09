Кокорин до четверга тренировался по индивидуальной программе

В «Фиорентине» прокомментировали ситуацию с восстановлением после травмы нападающего Александра Кокорина.

«До вчерашнего дня Кокорин работал по индивидуальной программе. Относительно его участия в ближайших матчах нужно ждать решения врачей и тренера», – сообщили в пресс-службе итальянского клуба.