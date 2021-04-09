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    Кокорин до четверга тренировался по индивидуальной программе

    В «Фиорентине» прокомментировали ситуацию с восстановлением после травмы нападающего Александра Кокорина.

    «До вчерашнего дня Кокорин работал по индивидуальной программе. Относительно его участия в ближайших матчах нужно ждать решения врачей и тренера», – сообщили в пресс-службе итальянского клуба.

    • Россиянин восстанавливается после мышечной травмы бедра.
    • Из-за повреждения он не играет с 3 марта.
    • Клуб заплатил в январе за Кокорина 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор 30-летний форвард принял участие в трех матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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