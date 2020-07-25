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    Кубок Франции. «Монако» победил «Метц» по пенальти и вышел в четвертьфинал, Головин остался в запасе

    «Монако» обыграл «Метц» в матче 1/8 финала Кубка Франции. Команда Нико Ковача победила в серии послематчевых пенальти.

    Россиянин Александр Головин остался в запасе «Монако».

    Кубок Франции. 1/8 финала

    Монако – Метц – 1:0 (0:0) (5:4 – по пенальти)

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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