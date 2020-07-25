Кубок Франции. «Монако» победил «Метц» по пенальти и вышел в четвертьфинал, Головин остался в запасе

«Монако» обыграл «Метц» в матче 1/8 финала Кубка Франции. Команда Нико Ковача победила в серии послематчевых пенальти.
Россиянин Александр Головин остался в запасе «Монако».
Кубок Франции. 1/8 финала
Монако – Метц – 1:0 (0:0) (5:4 – по пенальти)
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«Монако» обыграл «Метц» в матче 1/8 финала Кубка Франции. Команда Нико Ковача победила в серии послематчевых пенальти.
Россиянин Александр Головин остался в запасе «Монако».
Кубок Франции. 1/8 финала
Монако – Метц – 1:0 (0:0) (5:4 – по пенальти)