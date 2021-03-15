Игнатьев: «Я не верю в допинг Обухова, ему это было ни к чему»

Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев отреагировал на информацию, что форвард «Ростова» Владимир Обухов в 2013 году сдал положительный допинг-тест, но результаты анализа были скрыты.

«Обухов играл у меня в «Торпедо». Про допинг я вообще не слышал, даже представить себе не могу такого во втором дивизионе, где решались небольшие задачи. А футболист никогда на такое не пойдeт – он понимает, что это командная игра и от него практически ничего не зависит.

Зачем ему принимать какой-то допинг в ущерб здоровью, ему деньги платят не за результат, а за контракт. Футболисту важно получать хорошие деньги, чтобы здоровье было в порядке и чтобы девчонки не обижались. И все понимают, что побочное от допинга влияет на здоровье. Плюс здесь никакого преимущества он не даeт, это не на 100 метров бежать.

Я не верю в допинг Обухова, ему это было ни к чему. Он пришeл в аренду из «Спартака», хотел получить игровую практику. Да и по интеллекту Вове эти вещи были ни к чему. Хотел увеличить мышечную массу? Такого не могу сказать, в «Спартаке» он и мог качаться.

Он пришeл к нам играть и как футболист нас устраивал. Со всех позиций – и мышечной основы, и скорости – интеллигентный футболист. С врачом команды никаких разговоров у нас не было. Работать в Орехово-Зуево и давать таблетку, чтобы что? В финал Кубка выйти? Какая-то ахинея просто», – сказал Игнатьев.

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