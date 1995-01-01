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    Агент Обухова – о скрытии положительной допинг-пробы: «Проблема существует»

    Сергей Пушкин, агент нападающего «Ростова» Владимира Обухова, отреагировал на информацию, что его клиента подозревают в нарушении антидопинговых правил.

    • По информации «Чемпионата», в 2013 году в организме футболиста обнаружили метандиенон.
    • В ФИФА считают, что Московская лаборатория помогла форварду скрыть реальные результаты анализов.
    • Если вина российского игрока будет доказана, ему грозит четырехлетняя дисквалификация.

    «Что я могу комментировать? Это вопрос к футболисту, «Ростову». Да, это мой футболист, я его веду с 16 лет, проблема существует. Удивительно, что это в Сеть попало.

    Письмо от ФИФА – вопрос к ФИФА. О письме я узнал относительно недавно. Сам Володя, естественно, тоже был в курсе. Время покажет, как дальше поступать. Сами все видите», – сказал агент.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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