Агент Обухова – о скрытии положительной допинг-пробы: «Проблема существует»

Сергей Пушкин, агент нападающего «Ростова» Владимира Обухова, отреагировал на информацию, что его клиента подозревают в нарушении антидопинговых правил.

По информации «Чемпионата», в 2013 году в организме футболиста обнаружили метандиенон.

В ФИФА считают, что Московская лаборатория помогла форварду скрыть реальные результаты анализов.

Если вина российского игрока будет доказана, ему грозит четырехлетняя дисквалификация.

«Что я могу комментировать? Это вопрос к футболисту, «Ростову». Да, это мой футболист, я его веду с 16 лет, проблема существует. Удивительно, что это в Сеть попало.

Письмо от ФИФА – вопрос к ФИФА. О письме я узнал относительно недавно. Сам Володя, естественно, тоже был в курсе. Время покажет, как дальше поступать. Сами все видите», – сказал агент.