УЕФА назвал лучшего игрока по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.
Этого звания удостоился нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг.
31-летний габонец оформил дубль в игре с «Бенфикой» (3:2).
На награду также претендовали полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли, вратарь «Мольде» Андреас Линде и форвард «Рейнджерс» Альфредо Морелос.
Обамеянг признан Игроком недели в Лиге Европы!Пьер-Эмерик ОбамеянгАльфредо МорелосДеле АллиАндреас Линде@hankookreifen | #ЛигаЕвропы— УЕФА (@UEFAcom_ru) February 26, 2021