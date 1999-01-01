De Telegraaf: «Аякс» исключил Промеса из заявки на матч с ПСВ

Похоже Промес давно не в обойме Аякса. Но это не означает его автоматического перехода в Спартак. Хитрые толерасты отчаянно торгуются и чем эта торговля закончится пока непонятно.
Полузащитник «Аякса» Квинси Промес близок к переходу в «Спартак».
Клуб из Амстердама исключил 29-летнего игрока из заявки на матч Кубка Голландии. «Аякс» сегодня сыграет в четвертьфинале турнира с ПСВ.
- Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по Промесу.
- Голландец выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год. Забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.