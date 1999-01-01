De Telegraaf: «Аякс» исключил Промеса из заявки на матч с ПСВ

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес близок к переходу в «Спартак».

Клуб из Амстердама исключил 29-летнего игрока из заявки на матч Кубка Голландии. «Аякс» сегодня сыграет в четвертьфинале турнира с ПСВ.