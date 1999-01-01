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    De Telegraaf: «Аякс» исключил Промеса из заявки на матч с ПСВ

    Полузащитник «Аякса» Квинси Промес близок к переходу в «Спартак».

    Клуб из Амстердама исключил 29-летнего игрока из заявки на матч Кубка Голландии. «Аякс» сегодня сыграет в четвертьфинале турнира с ПСВ.

    • Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по Промесу.
    • Голландец выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год. Забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

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    Источник: De Telegraaf

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    Сегодня, 12:39
    Комментарии5
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      Рейтинг: +26534

      oyabun 28 минут назад

      Похоже Промес давно не в обойме Аякса. Но это не означает его автоматического перехода в Спартак. Хитрые толерасты отчаянно торгуются и чем эта торговля закончится пока непонятно.

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      Рейтинг: +5636

      "supermax" > oyabun 23 минуты назад

      доторгуются и пойдут нах....главное чтоб в таком случае наши умники имели запасной вариант вместо Промеса

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      Рейтинг: +26534

      oyabun > "supermax" 21 минуту назад

      Совершенно верно! Но вот как раз с запасным вариантом похоже в Спартаке вообще не заморачиваются. Вижу ситуация такова, что "либо Промес, либо никто" по мнению руководства клуба.

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      Рейтинг: +5636

      "supermax" > oyabun 19 минут назад

      точно так же вижу ситуацию...но помню еще про Рошу...помню, но слабо верю

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      Рейтинг: +26534

      oyabun > "supermax" 8 минут назад

      С Рошей вообще интересно сейчас. На сборах - один из лучших. Как будут решать?

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