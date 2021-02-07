Анчелотти – о ничьей с «Манчестер Юнайтед»: «Какая игра! Фантастические эмоции!»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал исход матча 23-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (3:3). Ливерпульцы вырвали ничью на 95-й минуте.

«Ух ты, какая игра! Это были фантастические эмоции! Что я могу сказать? Мы заслужили такого результата, даже если в первом тайме действовали не слишком уверенно. Во втором тайме мы играли смелее. Мы атаковали и продвигались вперeд. В конце концов, мы заслужили очко.

Это было похоже на победу, но это всего одно очко. Мы соревновались с одной из лучших команд в АПЛ. Мы не на одном уровне, но можем бороться и соревноваться с нашими качествами. Я горжусь своей командой», – цитирует итальянца «Чемпионат» со ссылкой на ВВС.