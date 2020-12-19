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    «Динамо» и «Спартак» сыграют 20 февраля в 1/8 финала Кубка России

    Пресс-служба РФС опубликовала расписание матчей 1/8 финала Кубка России.

    На субботу, 20 февраля, назначено две игры: «Зенит» – «Арсенал» и «Динамо» – «Спартак».

    В воскресенье, 21 февраля, сыграют: ЦСКА – «СКА-Хабаровск», «Локомотив» – «Тамбов», «Краснодар» – «Сочи» и «Ростов» – «Ахмат».

    В понедельник, 22 февраля, «Уфа» примет «Урал», а «Химки» – «Крылья Советов».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РФС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3815

      mamba9090909 15 минут назад

      В 1/4 выходят - Зенит, Динамо, ЦСКА, Локомотив, Сочи, Ростов, Урал, Химки.

      0
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      Рейтинг: +5622

      Puddle 31 минуту назад

      Нет повести ужаснее на свете, чем визги литлбоя в интернете! Гы-гы-ыг!

      1
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      Рейтинг: -452

      литлбой77 45 минут назад

      ждем битвы!Спартак должен побеждать!

      -2
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      Рейтинг: +5622

      Puddle > литлбой77 34 минуты назад

      Ждем твоих истеричных визгов после 20го! Минус тебе! Гы-гы-гы!

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