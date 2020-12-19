«Динамо» и «Спартак» сыграют 20 февраля в 1/8 финала Кубка России

В 1/4 выходят - Зенит, Динамо, ЦСКА, Локомотив, Сочи, Ростов, Урал, Химки.
Пресс-служба РФС опубликовала расписание матчей 1/8 финала Кубка России.
На субботу, 20 февраля, назначено две игры: «Зенит» – «Арсенал» и «Динамо» – «Спартак».
В воскресенье, 21 февраля, сыграют: ЦСКА – «СКА-Хабаровск», «Локомотив» – «Тамбов», «Краснодар» – «Сочи» и «Ростов» – «Ахмат».
В понедельник, 22 февраля, «Уфа» примет «Урал», а «Химки» – «Крылья Советов».
Расписание матчей 1/8 финала Бетсити Кубка России. Первый матч – 20-го февраля. Время – московское. #РФС #БетситиКубокРоссии pic.twitter.com/1DsxwzqYUp— РФС (@rfsruofficial) February 3, 2021