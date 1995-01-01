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    «Ювентус» может подписать полузащитника «Баварии» Толиссо

    Хавбек «Баварии» Корентен Толиссо находится в сфере интересов «Ювентуса», сообщает Calciomercato.

    По информации источника, туринский клуб хочет за счет 26-летнего футболиста решить проблемы в линии полузащиты.

    «Ювентус» может в переговорах о трансфере француза предложить включить в сделку вингера Дугласа Косту, выступающего за «Баварию» на правах аренды.

    • Рыночная стоимость Толиссо – 25,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне в его активе два гола в 18 матчах.
    • Контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.

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    Источник: Calciomercato

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