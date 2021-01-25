«Ювентус» может подписать полузащитника «Баварии» Толиссо

Хавбек «Баварии» Корентен Толиссо находится в сфере интересов «Ювентуса», сообщает Calciomercato.
По информации источника, туринский клуб хочет за счет 26-летнего футболиста решить проблемы в линии полузащиты.
«Ювентус» может в переговорах о трансфере француза предложить включить в сделку вингера Дугласа Косту, выступающего за «Баварию» на правах аренды.
- Рыночная стоимость Толиссо – 25,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне в его активе два гола в 18 матчах.
- Контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.
Источник: Calciomercato