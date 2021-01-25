«Ювентус» может подписать полузащитника «Баварии» Толиссо

Хавбек «Баварии» Корентен Толиссо находится в сфере интересов «Ювентуса», сообщает Calciomercato.

По информации источника, туринский клуб хочет за счет 26-летнего футболиста решить проблемы в линии полузащиты.

«Ювентус» может в переговорах о трансфере француза предложить включить в сделку вингера Дугласа Косту, выступающего за «Баварию» на правах аренды.