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    Миранчук впервые выйдет в старте «Аталанты» на игру Кубка Италии с «Кальяри»

    «Аталанта» назвала стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри».

    С первых минут в этой игре на поле появится полузащитник Алексей Миранчук.

    Для 25-летнего россиянина это дебют в старте «Аталанты», ранее он выходил только на замену.

    • Миранчук в текущем сезоне забил два гола в десяти встречах.
    • Матч «Аталанта» – «Кальяри» начнется в 23:15 по московскому времени.

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    Источник: Официальный твиттер «Аталанты»

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