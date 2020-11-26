Миранчук впервые выйдет в старте «Аталанты» на игру Кубка Италии с «Кальяри»

«Аталанта» назвала стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри».

С первых минут в этой игре на поле появится полузащитник Алексей Миранчук.

Для 25-летнего россиянина это дебют в старте «Аталанты», ранее он выходил только на замену.