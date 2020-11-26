Миранчук впервые выйдет в старте «Аталанты» на игру Кубка Италии с «Кальяри»

«Аталанта» назвала стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри».
С первых минут в этой игре на поле появится полузащитник Алексей Миранчук.
Для 25-летнего россиянина это дебют в старте «Аталанты», ранее он выходил только на замену.
- Миранчук в текущем сезоне забил два гола в десяти встречах.
- Матч «Аталанта» – «Кальяри» начнется в 23:15 по московскому времени.
Scendiamo in campo così!The Nerazzurri line-up to face Cagliari!#AtalantaCagliari #CoppaItalia #GoAtalantaGo pic.twitter.com/f4WBmLDOa2— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 14, 2021