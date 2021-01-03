Серия А. «Аталанта» разгромила «Сассуоло», «Наполи» победил «Кальяри»

Закончились три матча 15-го тура чемпионата Италии.
«Аталанта» дома разгромила «Сассуоло» (5:1), «Наполи» на выезде обыграл «Кальяри» (1:4), «Рома» с минимальным счетом переиграла «Сампдорию» (1:0).
Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур
Аталанта – Сассуоло – 5:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Сапата, 11; 2:0 – Пессина, 45; 3:0 – Сапата, 49; 4:0 – Госенс, 57; 5:0 – Мюриэль, 68; 5:1 – Кирикеш, 75.
Голы: 0:1 – Зелиньски, 25; 1:1 – Жоао Педро, 60; 1:2 – Зелиньски, 62; 1:3 – Лосано, 74; 1:4 – Инсинье, 86 (с пенальти).
Гол: 1:0 – Джеко, 72.
Источник: «Бомбардир»