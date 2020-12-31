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    Серия А. «Аталанта» разгромила «Сассуоло», «Наполи» победил «Кальяри»

    Закончились три матча 15-го тура чемпионата Италии.

    «Аталанта» дома разгромила «Сассуоло» (5:1), «Наполи» на выезде обыграл «Кальяри» (1:4), «Рома» с минимальным счетом переиграла «Сампдорию» (1:0).

    Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур

    Аталанта – Сассуоло – 5:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Сапата, 11; 2:0 – Пессина, 45; 3:0 – Сапата, 49; 4:0 – Госенс, 57; 5:0 – Мюриэль, 68; 5:1 – Кирикеш, 75.

    Кальяри – Наполи – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Зелиньски, 25; 1:1 – Жоао Педро, 60; 1:2 – Зелиньски, 62; 1:3 – Лосано, 74; 1:4 – Инсинье, 86 (с пенальти).

    Рома – Сампдория – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Джеко, 72.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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