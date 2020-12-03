Черевченко признан лучшим тренером РПЛ в ноябре

Заслуженно!
РПЛ объявила имя лучшего тренера лиги по итогам ноября.
Этого звания удостоился Игорь Черевченко из «Химок».
В прошлом месяце подмосковная команда одержала три победы в трех матчах – были обыграны «Рубин» (2:0), «Уфа» (2:1) и «Краснодар» (1:0).
Помимо Черевченко на награду претендовали Сергей Семак («Зенит»), Доменико Тедеско («Спартак»), Валерий Карпин («Ростов») и Андрей Талалаев («Ахмат»).
Игорь Черевченко стал лучшим тренером ноября в #ТинькоффРПЛНаставника «Химок» единогласно выбрали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР #ТренерМесяца pic.twitter.com/AoVBHELGwg— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 3, 2020