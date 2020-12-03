Черевченко признан лучшим тренером РПЛ в ноябре

РПЛ объявила имя лучшего тренера лиги по итогам ноября.

Этого звания удостоился Игорь Черевченко из «Химок».

В прошлом месяце подмосковная команда одержала три победы в трех матчах – были обыграны «Рубин» (2:0), «Уфа» (2:1) и «Краснодар» (1:0).

Помимо Черевченко на награду претендовали Сергей Семак («Зенит»), Доменико Тедеско («Спартак»), Валерий Карпин («Ростов») и Андрей Талалаев («Ахмат»).