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    Черевченко признан лучшим тренером РПЛ в ноябре

    РПЛ объявила имя лучшего тренера лиги по итогам ноября.

    Этого звания удостоился Игорь Черевченко из «Химок».

    В прошлом месяце подмосковная команда одержала три победы в трех матчах – были обыграны «Рубин» (2:0), «Уфа» (2:1) и «Краснодар» (1:0).

    Помимо Черевченко на награду претендовали Сергей Семак («Зенит»), Доменико Тедеско («Спартак»), Валерий Карпин («Ростов») и Андрей Талалаев («Ахмат»).

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +25776

      oyabun 25 минут назад

      Заслуженно!

      0
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      Рейтинг: +14373

      vladimir-7 > oyabun 9 минут назад

      Ещё бы, три победы в трёх играх, не хрен собачий, а тем более
      у Краснодара и набирающих силу Рубина и Уфы.

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