Директор «Аталанты» Марино: «Мы верим в Миранчука»

Умберто Марино, директор «Аталанты», заверил, что российский полузащитник Алексей Миранчук будет получать игровое время. Клуб в него верит.

«Тренеру виднее, как работает команда. В будущих матчах у Миранчука будет время, тренер и клуб верят в него. К использованию футболистов нужно подходить внимательно, поскольку нужно сыграть много матчей в короткий срок», – цитирует Марино Calcionews24.