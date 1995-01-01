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    Директор «Аталанты» Марино: «Мы верим в Миранчука»

    Умберто Марино, директор «Аталанты», заверил, что российский полузащитник Алексей Миранчук будет получать игровое время. Клуб в него верит.

    «Тренеру виднее, как работает команда. В будущих матчах у Миранчука будет время, тренер и клуб верят в него. К использованию футболистов нужно подходить внимательно, поскольку нужно сыграть много матчей в короткий срок», – цитирует Марино Calcionews24.

    • Миранчук провел три матча за «Аталанту», забил два гола.
    • Клуб идет в Серии А пятым.
    • На следующей неделе команда проведет матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

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    Источник: Calcionews24

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