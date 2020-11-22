Директор «Аталанты» Марино: «Мы верим в Миранчука»

Умберто Марино, директор «Аталанты», заверил, что российский полузащитник Алексей Миранчук будет получать игровое время. Клуб в него верит.
«Тренеру виднее, как работает команда. В будущих матчах у Миранчука будет время, тренер и клуб верят в него. К использованию футболистов нужно подходить внимательно, поскольку нужно сыграть много матчей в короткий срок», – цитирует Марино Calcionews24.
- Миранчук провел три матча за «Аталанту», забил два гола.
- Клуб идет в Серии А пятым.
- На следующей неделе команда проведет матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Источник: Calcionews24