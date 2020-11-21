Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «Вердером», «Байер» победил «Арминию» и другие результаты

«Бавария» в очередном туре Бундеслиги не справилась с «Вердером». У хозяев единственный мяч забил Кингсли Коман.

«Байер» добился победы над выходцем из второй Бундеслиги. Участник Лиги чемпионов «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграла вничью с «Аугсбургом».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 8-й тур

Арминия – Байер – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бэйли, 27; 1:1 – Градецки, 47 (в свои ворота); 1:2 – Драгович, 88.

Бавария – Вердер – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Эггештайн, 45; 1:1 – Коман, 62.

Боруссия М – Аугсбург – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Нойхаус, 5; 1:1 – Калиджиури, 88.

Удаления: нет – Фрамбергер, 67 (вторая ж.к.).

Хоффенхайм – Штутгарт – 3:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Баумгартнер, 16; 1:1 – Гонсалес, 18; 1:2 – Вамангитука, 27; 2:2 – Сессеньон, 48; 3:2 – Крамарич, 71 (с пенальти); 3:3 – Кемпф, 90+3.

Шальке – Вольфсбург – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Вегхорст, 3; 0:2 – Шлагер, 24.

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