Отбор ЧМ-2022. Уругвай разгромил Колумбию, Бразилия и Чили добыли домашние победы

Завершились еще три матча третьего тура южноамериканского отбора к ЧМ-2022.
Уругвай в гостях со счетом 3:0 обыграл Колумбию благодаря голам Эдинсона Кавани, Луиса Суареса и Дарвина Нуньеса.
Чили на своем поле взял верх над Перу, дубль в активе Артуро Видаля.
Бразилия дома одолела Венесуэлу, единственный мяч забил Роберто Фирмино.
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 3-й тур
Колумбия – Уругвай – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Кавани, 5; 0:2 – Суарес (с пенальти), 54; 0:3 – Нуньес, 73.
Чили – Перу – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Видаль, 20; 2:0 – Видаль, 35.
Бразилия – Венесуэла – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Фирмино, 67.
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Источник: «Бомбардир»