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    Отбор ЧМ-2022. Уругвай разгромил Колумбию, Бразилия и Чили добыли домашние победы

    Завершились еще три матча третьего тура южноамериканского отбора к ЧМ-2022.

    Уругвай в гостях со счетом 3:0 обыграл Колумбию благодаря голам Эдинсона Кавани, Луиса Суареса и Дарвина Нуньеса.

    Чили на своем поле взял верх над Перу, дубль в активе Артуро Видаля.

    Бразилия дома одолела Венесуэлу, единственный мяч забил Роберто Фирмино.

    Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 3-й тур

    Колумбия – Уругвай – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кавани, 5; 0:2 – Суарес (с пенальти), 54; 0:3 – Нуньес, 73.

    Чили – Перу – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Видаль, 20; 2:0 – Видаль, 35.

    Бразилия – Венесуэла – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Фирмино, 67.

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    Источник: «Бомбардир»

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