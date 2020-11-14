Отбор ЧМ-2022. Уругвай разгромил Колумбию, Бразилия и Чили добыли домашние победы

Завершились еще три матча третьего тура южноамериканского отбора к ЧМ-2022.

Уругвай в гостях со счетом 3:0 обыграл Колумбию благодаря голам Эдинсона Кавани, Луиса Суареса и Дарвина Нуньеса.

Чили на своем поле взял верх над Перу, дубль в активе Артуро Видаля.

Бразилия дома одолела Венесуэлу, единственный мяч забил Роберто Фирмино.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 3-й тур

Колумбия – Уругвай – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Кавани, 5; 0:2 – Суарес (с пенальти), 54; 0:3 – Нуньес, 73.

Чили – Перу – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Видаль, 20; 2:0 – Видаль, 35.

Бразилия – Венесуэла – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Фирмино, 67.

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