Товарищеские матчи. Англия разгромила Ирландию и другие результаты

Сборная Англии в товарищеском матче одержала крупную победу над Ирландией со счетом 3:0.

В других контрольных встречах Иран взял верх над Боснией и Герцеговиной, а Уэльс и США сыграли вничью.

Товарищеские матчи

Англия – Ирландия – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Магуайр, 18; 2:0 – Санчо, 31; 3:0 – Калверт-Льюин (с пенальти), 56.

Босния и Герцеговина – Иран – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Резаи, 46; 0:2 – Гаеди, 90+1.

Уэльс – США – 0:0 (0:0)

Товарищеский матч. Сборная России сыграла вничью с Молдавией, продлив серию без побед до четырех встреч