Безбородов рассудит «Краснодар» и «Спартак»

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    РФС назначил арбитров на матчи 12-го тура РПЛ. Встречу в Краснодаре обслужит петербуржец Владислав Безбородов.

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    «Динамо» – «Сочи»: судья – Алексей Сухой; VAR – Павел Шадыханов.

    «Зенит» – «Рубин»: судья – Николай Волошин; VAR – Павел Кукуян.

    «Краснодар» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов; VAR – Кирилл Левников.

    «Локомотив» – «Ротор»: судья – Сергей Иванов; VAR – Алексей Матюнин.

    25 октября.

    «Урал» – «Тамбов»: судья – Евгений Кукуляк; VAR – Виталий Мешков.

    «Ростов» – «Химки»: судья – Василий Казарцев; VAR – Владимир Москалeв.

    «Ахмат» – «Уфа»: судья – Сергей Лапочкин; VAR – Артeм Любимов.

    ЦСКА – «Арсенал»: судья – Игорь Панин; VAR – Владимир Москалeв.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РФС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9388

      alarm 2 минуты назад

      позор хрякам!

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