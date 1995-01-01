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    Главный врач сборной России рассказал о состоянии Головина, Миранчука и Черышева

    Главный врач сборной Эдуард Безуглов ответил на вопросы о состоянии травмированных игроков национальной команды.

    «Возвращение в общие группы Александра Головина и Алексея Миранчука мы в праве ждать сразу после паузы на игры сборных. Динамика у них положительная. Клубы не стали форсировать их восстановление. Тренерский штаб сборной полностью это поддержал.

    Реабилитация Баринова сейчас идет по плану. Думаю, что в новом году он поедет на первый сбор команды и поработает индивидуально. Ждем Диму на поле весной.

    У Андрея Семенова было небольшое воспаление в области мышц таза. Провели диагностику, связались с коллегами из «Ахмата». Совместно выбрали тактику лечения. Сейчас футболист тренируется без ограничений в общей группе.

    Сегодня Черышев принял участие в традиционном бип-тесте, который помогает оценить функциональное состояние. Вечером получим по нему информацию. Каких-то недочетов в функциональной подготовке от него не ожидаем», – приводит слова Безуглова пресс-служба сборной.

    • Российская сборная в октябре проведет товарищеский матч с Швецией, а также две встречи Лиги наций против Турции и Венгрии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2402

      vsespartak01 27 минут назад

      в сборной россии что то больше собрано игроков и запаса команд,чем из основы!такое ощущение,что сборная россии это сборная запасных игроков!

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