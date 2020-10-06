Главный врач сборной России рассказал о состоянии Головина, Миранчука и Черышева

Главный врач сборной Эдуард Безуглов ответил на вопросы о состоянии травмированных игроков национальной команды.

«Возвращение в общие группы Александра Головина и Алексея Миранчука мы в праве ждать сразу после паузы на игры сборных. Динамика у них положительная. Клубы не стали форсировать их восстановление. Тренерский штаб сборной полностью это поддержал.

Реабилитация Баринова сейчас идет по плану. Думаю, что в новом году он поедет на первый сбор команды и поработает индивидуально. Ждем Диму на поле весной.

У Андрея Семенова было небольшое воспаление в области мышц таза. Провели диагностику, связались с коллегами из «Ахмата». Совместно выбрали тактику лечения. Сейчас футболист тренируется без ограничений в общей группе.

Сегодня Черышев принял участие в традиционном бип-тесте, который помогает оценить функциональное состояние. Вечером получим по нему информацию. Каких-то недочетов в функциональной подготовке от него не ожидаем», – приводит слова Безуглова пресс-служба сборной.