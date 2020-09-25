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    «Ювентус» презентовал Морату. Он взял девятый номер

    В пятницу состоялась презентация новичка «Ювентуса» Альваро Мораты.

    В ходе мероприятия стало известно, какой игровой номер выбрал 27-летний испанец.

    Нападающий взял себе «девятку», которая ранее принадлежала Гонсало Игуаину, ушедшему в «Интер» Майами.

    • «Ювентус» арендовал Морату у «Атлетико» с правом последующего выкупа.
    • Форвард уже выступал за туринский клуб с 2014 по 2016 год.
    • За два сезона он провел 93 матча, забил 27 голов и сделал 18 ассистов.

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    Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: -113

      Woodbreak 13 минут назад

      да он же нулевой

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