«Ювентус» презентовал Морату. Он взял девятый номер

В пятницу состоялась презентация новичка «Ювентуса» Альваро Мораты.
В ходе мероприятия стало известно, какой игровой номер выбрал 27-летний испанец.
Нападающий взял себе «девятку», которая ранее принадлежала Гонсало Игуаину, ушедшему в «Интер» Майами.
- «Ювентус» арендовал Морату у «Атлетико» с правом последующего выкупа.
- Форвард уже выступал за туринский клуб с 2014 по 2016 год.
- За два сезона он провел 93 матча, забил 27 голов и сделал 18 ассистов.
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Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»