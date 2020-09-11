Tuttomercatoweb: «Зенит» отказался платить 25 миллионов за Рога

«Зенит» проявлял интерес к полузащитнику «Кальяри» Марко Рогу, утверждает Tuttomercatoweb.
По информации источника, итальянский клуб потребовал за игрока 25 миллионов евро.
Узнав о стоимости хорватского хавбека, «Зенит» вышел из переговоров.
- 25-летний Рог выступает за «Кальяри» с июля 2019 года.
- В его активе два гола и один ассист в 32 матчах.
Источник: Tuttomercatoweb
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