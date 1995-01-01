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    Tuttomercatoweb: «Зенит» отказался платить 25 миллионов за Рога

    «Зенит» проявлял интерес к полузащитнику «Кальяри» Марко Рогу, утверждает Tuttomercatoweb.

    По информации источника, итальянский клуб потребовал за игрока 25 миллионов евро.

    Узнав о стоимости хорватского хавбека, «Зенит» вышел из переговоров.

    • 25-летний Рог выступает за «Кальяри» с июля 2019 года.
    • В его активе два гола и один ассист в 32 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttomercatoweb

    Портал с трансферными новостями по итальянским, европейским и южноамериканским командам. Подписчиков в твиттере – более 125 тысяч.

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: -348

      Синитсосит 13 минут назад

      питорский клуб только и знает как покупать рога и копыта, ахахах, позор бомжевику

      0
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      Рейтинг: +551

      qawzsexdr 55 минут назад

      Кто этот бред придумывает

      0
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      Рейтинг: +988

      ФК Пупсик 2 часа назад

      Посмотрел - только по арендам шляется, не надо такого!

      0
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      Рейтинг: +1374

      lek! 2 часа назад

      Супер игрок , у защитника и то больше бывает полезных действий чем у него .

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