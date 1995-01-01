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    «Милан» может подписать полузащитника «Реала» Себальоса

    «Милан» проявляет интерес к хавбеку «Реала» Даниэлю Себальосу, утверждает Calciomercato.

    По информации источника, подписание 24-летнего футболиста – один из вариантов усиления полузащиты для итальянского клуба.

    Конкуренцию «Милану» в гонке за испанцем составит «Арсенал», где игрок провел прошлый сезон на правах аренды.

    • Рыночная стоимость Себальоса – 32 миллиона евро.
    • В составе «Арсенала» футболист забил два гола и сделал два ассиста в 37 матчах.
    • Его контракт с «Реалом» рассчитан до июня 2023 года.

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    Источник: Calciomercato

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