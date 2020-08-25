«Милан» может подписать полузащитника «Реала» Себальоса

«Милан» проявляет интерес к хавбеку «Реала» Даниэлю Себальосу, утверждает Calciomercato.
По информации источника, подписание 24-летнего футболиста – один из вариантов усиления полузащиты для итальянского клуба.
Конкуренцию «Милану» в гонке за испанцем составит «Арсенал», где игрок провел прошлый сезон на правах аренды.
- Рыночная стоимость Себальоса – 32 миллиона евро.
- В составе «Арсенала» футболист забил два гола и сделал два ассиста в 37 матчах.
- Его контракт с «Реалом» рассчитан до июня 2023 года.
Источник: Calciomercato