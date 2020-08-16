Умер 29-летний бывший вице-президент Федерации футбола Казахстана. Он внук Назарбаева

В Казахстане сообщили о смерти 29-летнего бывшего вице-президента Федерации футбола Айсултана Назарбаева. Он приходился внуком первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.
В 2007 году Назарбаев в качестве футболиста проходил стажировку в «Челси» и «Портсмуте». В 2011 году он находился в системе «Астаны».
- Айсултан Назарбаев проходил лечение от наркозависимости.
- В 2019 году его приговорили к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне.
- Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан 28 лет.
Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета