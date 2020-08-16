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  • Умер 29-летний бывший вице-президент Федерации футбола Казахстана. Он внук Назарбаева

Умер 29-летний бывший вице-президент Федерации футбола Казахстана. Он внук Назарбаева

16 августа 2020, 13:53
4

В Казахстане сообщили о смерти 29-летнего бывшего вице-президента Федерации футбола Айсултана Назарбаева. Он приходился внуком первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.

В 2007 году Назарбаев в качестве футболиста проходил стажировку в «Челси» и «Портсмуте». В 2011 году он находился в системе «Астаны».

  • Айсултан Назарбаев проходил лечение от наркозависимости.
  • В 2019 году его приговорили к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне.
  • Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан 28 лет.

Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета
Казахстан. Премьер-лига
Комментарии (4)
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Из Твери Леха
1597577078
молодой вицепрезидент, наркоман, футболист, нападает на полицейских...наверное, скорбить будут сильно!
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Mr.Boombastic
1597577101
На одного ущерба меньше
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KOLBIS
1597600037
Нет парни,либо хорошее,либо ничего,не берите грех на душу...
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Berikosha
1602840442
Старая новость,бомбардиру только дошло
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