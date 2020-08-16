Умер 29-летний бывший вице-президент Федерации футбола Казахстана. Он внук Назарбаева

В Казахстане сообщили о смерти 29-летнего бывшего вице-президента Федерации футбола Айсултана Назарбаева. Он приходился внуком первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.

В 2007 году Назарбаев в качестве футболиста проходил стажировку в «Челси» и «Портсмуте». В 2011 году он находился в системе «Астаны».