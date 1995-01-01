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    Умер 29-летний бывший вице-президент Федерации футбола Казахстана. Он внук Назарбаева

    В Казахстане сообщили о смерти 29-летнего бывшего вице-президента Федерации футбола Айсултана Назарбаева. Он приходился внуком первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.

    В 2007 году Назарбаев в качестве футболиста проходил стажировку в «Челси» и «Портсмуте». В 2011 году он находился в системе «Астаны».

    • Айсултан Назарбаев проходил лечение от наркозависимости.
    • В 2019 году его приговорили к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне.
    • Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан 28 лет.

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    Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16350

      DVOK68 49 минут назад

      Собаке собачья...

      1
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      Рейтинг: +22

      Mr.Boombastic 1 час назад

      На одного ущерба меньше

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      Рейтинг: +1778

      Из Твери Леха 1 час назад

      молодой вицепрезидент, наркоман, футболист, нападает на полицейских...наверное, скорбить будут сильно!

      1
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