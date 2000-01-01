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    Халк хочет в январе вернуться в «Порту»

    Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк заинтересован в возвращении в «Порту».

    По информации Record, бразилец планирует отработать до конца контракт с китайским клубом, истекающий 31 декабря, и в январе вернуться в бывшую команду.

    • Халк выступал за «Порту» с 2008-го по 2012-й год.
    • Затем игрок четыре сезона провел в «Зените».
    • В составе «Шанхай СИПГ» форвард забил 69 голов в 125 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Record

    Португальская спортивная газета. Основана в 1948 году. Аудитория в твиттере - более 330 тысяч подписчиков.

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17

      Литейный04 2 часа назад

      Халка в Зенит в пару Дзюбе и Азмуну надо

      1
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    • ...
      Рейтинг: +277

      Спартак гуно знают все 3 часа назад

      Порту старше 30 не берет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4626

      alarm 3 часа назад

      сразу вспоминаются панические визги после игр спартака с порту (с халком и фалькао к нам не поедет) )))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      ziborock > alarm 2 часа назад

      А что ты нам расскажешь про Куусюси, Брюгге, Динамо Минск, Бней Иегуду, Штутгард...и.т.д. Кого не вспомни, почти все Зинке по 5 палок кидали!)))

      2
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      Рейтинг: +4626

      alarm > ziborock 2 часа назад

      как зенит спартаку?)

      -1
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      Рейтинг: +1422

      ziborock > alarm 2 часа назад

      Ну Спартак вам и по 6 не вынимая!)))

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