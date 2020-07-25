Халк хочет в январе вернуться в «Порту»

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк заинтересован в возвращении в «Порту».
По информации Record, бразилец планирует отработать до конца контракт с китайским клубом, истекающий 31 декабря, и в январе вернуться в бывшую команду.
- Халк выступал за «Порту» с 2008-го по 2012-й год.
- Затем игрок четыре сезона провел в «Зените».
- В составе «Шанхай СИПГ» форвард забил 69 голов в 125 матчах.
Источник: Record
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