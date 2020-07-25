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Халк хочет в январе вернуться в «Порту»

25 июля 2020, 17:46
6

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк заинтересован в возвращении в «Порту».

По информации Record, бразилец планирует отработать до конца контракт с китайским клубом, истекающий 31 декабря, и в январе вернуться в бывшую команду.

  • Халк выступал за «Порту» с 2008-го по 2012-й год.
  • Затем игрок четыре сезона провел в «Зените».
  • В составе «Шанхай СИПГ» форвард забил 69 голов в 125 матчах.

Источник: Record

Португальская спортивная газета. Основана в 1948 году. Аудитория в твиттере - более 330 тысяч подписчиков.

Португалия. Примейра Порту Шанхай Порт Халк
Комментарии (6)
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Литейный04
1595689853
Халка в Зенит в пару Дзюбе и Азмуну надо
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zigbert
1595753980
Вряд ли Порту возьмет его к себе. В России ему нашлось бы место.
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