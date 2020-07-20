Примера. «Реал» не справился с «Леганесом», «Атлетико» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом», «Валенсия» уступила «Севилье»

В Испании состоялся заключительный тур Примеры.
По итогам сезона в Лигу чемпионов попали «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья». В Лиге Европы сыграют «Вильярреал», «Реал Сосьедад» и «Гранада». Вылетели из Примеры «Леганес», «Мальорка» и «Эспаньол».
Чемпионат Испании Примера. 38-й тур
Голы: 0:1 – Рамос, 9; 1:1 – Хиль, 45+1; 1:2 – Асенсио, 52; 2:2 – Ассале, 79.
Атлетико – Реал Сосьедад – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Коке, 30; 1:1 – Янузай, 87.
Севилья – Валенсия – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Регилон, 55.
Источник: «Бомбардир»