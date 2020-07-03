Клопп – после 0:4 от «Манчестер Сити»: «Мне понравилось отношение к делу игроков «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил причины поражения в матче 32 тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:4).

«Игроки «Сити» быстрее нас принимали решения. Нам не хватало подвижности. При этом я доволен тем, с каким отношением вышли наши футболисты на поле. У нас были моменты, мы их не использовали. Нам придется смириться с этим результатом.

Если вам хочется продолжать рассуждать о том, что мы не были сосредоточены, то пожалуйста. Мне понравилось отношение к делу моей команды, можете еще раз спросить об этом.

Разве не здорово, что кто-то может стать чемпионом, когда «Манчестер Сити» играет так сильно? В этом сезоне они ни разу не сыграли плохо», – заявил Клопп.