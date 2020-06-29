Каррера продлил контракт с АЕКом до 2021 года

Рылы до сих пор на него Ананидзе делают !
Гыгы
Андреа Д’Амико, агент главного тренера АЕКа Массимо Карреры, заявил, что его клиент заключил новый контракт с греческим клубом.
«Массимо продлил контракт с АЕКом еще на год – до лета 2021 года», – сказал агент.
- 56-летний Каррера возглавил афинскую команду 8 декабря 2019 года.
- Ранее итальянец тренировал московский «Спартак».
- АЕК занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги, а также вышел в финал Кубка Греции.
АЕК прервал беспроигрышную серию из 17 матчей