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    Каррера продлил контракт с АЕКом до 2021 года

    Андреа Д’Амико, агент главного тренера АЕКа Массимо Карреры, заявил, что его клиент заключил новый контракт с греческим клубом.

    «Массимо продлил контракт с АЕКом еще на год – до лета 2021 года», – сказал агент.

    • 56-летний Каррера возглавил афинскую команду 8 декабря 2019 года.
    • Ранее итальянец тренировал московский «Спартак».
    • АЕК занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги, а также вышел в финал Кубка Греции.

    АЕК прервал беспроигрышную серию из 17 матчей

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3615

      Борат 15 минут назад

      Рылы до сих пор на него Ананидзе делают !
      Гыгы

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