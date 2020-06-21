Капитан Фомин от лица «Текстильщика» поздравил врачей с праздником

«Текстильщик» поздравил медицинских работников с праздником. От лица клуба выступил капитан Денис Фомин. Видео доступно ниже.
Докторам посвящен 23-й тур РПЛ. На 20-й минуте матчей игра останавливается, футболисты и болельщики аплодируют врачам.
- «Текстильщик» в последнем сезоне ФНЛ финишировал в зоне вылета, но по решению лиги избежал понижения в классе.
- 24-летний Фомин – воспитанник ивановского футбола.
- Новый сезон ФНЛ стартует в августе.
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Источник: твиттер «Текстильщика»