Капитан Фомин от лица «Текстильщика» поздравил врачей с праздником

«Текстильщик» поздравил медицинских работников с праздником. От лица клуба выступил капитан Денис Фомин. Видео доступно ниже.
Докторам посвящен 23-й тур РПЛ. На 20-й минуте матчей игра останавливается, футболисты и болельщики аплодируют врачам.
- «Текстильщик» в последнем сезоне ФНЛ финишировал в зоне вылета, но по решению лиги избежал понижения в классе.
- 24-летний Фомин – воспитанник ивановского футбола.
- Новый сезон ФНЛ стартует в августе.
21 июня – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!ФК «Текстильщик» присоединяется к Всероссийской акции #СпасибоДоктор и поздравляет с профессиональным праздником всех, кто стоит на страже нашего здоровья. СПАСИБО вам! #СпасибоДоктор #спасибоврачам #ДеньМедика pic.twitter.com/hkP1y9veI2— ФК Текстильщик (@fc_textil) June 21, 2020