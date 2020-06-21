Капитан Фомин от лица «Текстильщика» поздравил врачей с праздником

«Текстильщик» поздравил медицинских работников с праздником. От лица клуба выступил капитан Денис Фомин. Видео доступно ниже.

Докторам посвящен 23-й тур РПЛ. На 20-й минуте матчей игра останавливается, футболисты и болельщики аплодируют врачам.

21 июня – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!ФК «Текстильщик» присоединяется к Всероссийской акции #СпасибоДоктор и поздравляет с профессиональным праздником всех, кто стоит на страже нашего здоровья. СПАСИБО вам! #СпасибоДоктор #спасибоврачам #ДеньМедика pic.twitter.com/hkP1y9veI2