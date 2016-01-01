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    В матче «Ювентус» – «Милан» в течение двух минут Роналду не забил пенальти и Ребич получил красную карточку

    В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом». На 16-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти – штанга. 11-метровый назначили после просмотра видео.

    Через минуту за грубый подкат был удален атакующий футболист миланцев Анте Ребич.

    • Первый матч закончился со счетом 1:1.
    • Текущий матч – первый в Италии после карантина по коронавирусу.
    • Роналду не забил с пенальти впервые с января 2019 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3162

      dinar7777dinar 50 минут назад

      без палева ! ясное дело как еще блюве смог бы . ну тут спектакль еще разыгран пеналду не забил. ))))))

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