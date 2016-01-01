В матче «Ювентус» – «Милан» в течение двух минут Роналду не забил пенальти и Ребич получил красную карточку

без палева ! ясное дело как еще блюве смог бы . ну тут спектакль еще разыгран пеналду не забил. ))))))
В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом». На 16-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти – штанга. 11-метровый назначили после просмотра видео.
Через минуту за грубый подкат был удален атакующий футболист миланцев Анте Ребич.
- Первый матч закончился со счетом 1:1.
- Текущий матч – первый в Италии после карантина по коронавирусу.
- Роналду не забил с пенальти впервые с января 2019 года.