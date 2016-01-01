В матче «Ювентус» – «Милан» в течение двух минут Роналду не забил пенальти и Ребич получил красную карточку

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом». На 16-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти – штанга. 11-метровый назначили после просмотра видео.

Через минуту за грубый подкат был удален атакующий футболист миланцев Анте Ребич.