«Енисей» подтвердил назначение Тарханова на пост главного тренера

Бывший главный тренер «Урала», «Крыльев Советов» и «Химок» Александр Тарханов возглавил «Енисей».

У руля красноярской команды 65-летний специалист сменил Юрия Газзаева.

«Енисей» заключит контракт с новым тренером, когда тот прибудет в расположение клуба.

«Александр Федорович много раз показывал блестящий результат на уровне Российской Премьер-лиги и сборной страны. Кроме того, имеет богатый опыт работы с молодежью: именно он раскрыл таких талантливых футболистов, как Сергей Семак, Владислав Радимов, Дмитрий Хохлов, Александр Ерохин, Федор Смолов. Не сомневаемся, опыт Александра Тарханова будет полезен красноярскому клубу: не только даст возможность опытным игрокам иначе реализовать сильные стороны, но и поможет талантливым молодым футболистам, на которых клуб делает ставку.

Не секрет, что команды под его руководством всегда играют в яркий, комбинационный и зрелищный футбол, верим, что наш клуб покажет такую игру. Одним словом, максимальные задачи Александра Тарханова полностью совпадают с максимальными задачами ФК «Енисей» в ближайшем сезоне, как и желания наших болельщиков. Добро пожаловать домой, Александр Федорович! Мы Вам рады!» – говорится в публикации клуба в инстаграме.