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    «Енисей» подтвердил назначение Тарханова на пост главного тренера

    Бывший главный тренер «Урала», «Крыльев Советов» и «Химок» Александр Тарханов возглавил «Енисей».

    У руля красноярской команды 65-летний специалист сменил Юрия Газзаева.

    «Енисей» заключит контракт с новым тренером, когда тот прибудет в расположение клуба.

    «Александр Федорович много раз показывал блестящий результат на уровне Российской Премьер-Лиги и сборной страны. Кроме того, имеет богатый опыт работы с молодежью: именно он раскрыл таких талантливых футболистов, как Сергей Семак, Владислав Радимов, Дмитрий Хохлов, Александр Ерохин, Федор Смолов. Не сомневаемся, опыт Александра Тарханова будет полезен красноярскому клубу: не только даст возможность опытным игрокам иначе реализовать сильные стороны, но и поможет талантливым молодым футболистам, на которых клуб делает ставку.

    Не секрет, что команды под его руководством всегда играют в яркий, комбинационный и зрелищный футбол, верим, что наш клуб покажет такую игру. Одним словом, максимальные задачи Александра Тарханова полностью совпадают с максимальными задачами ФК «Енисей» в ближайшем сезоне, как и желания наших болельщиков. Добро пожаловать домой, Александр Федорович! Мы Вам рады!» – говорится в публикации клуба в инстаграме.

    text

    Публикация от text (@fcenisey) 5 Июн 2020 в 2:38 PDT

    Источник: Инстаграм «Енисея»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8033

      derrik2000 1 час назад

      Рад за Тарханова.
      А связка "Романцев-Тарханов" на тренерском мостике Спартака так просто была ВЕЛИКОЛЕПНА!
      Правда, в моих глазах эта связка была на 2-м месте после "Романцев-Ярцев".
      Очень жалел, когда Тарханов захотел "в самостоятельное плавание" и ушёл из Спартака..

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