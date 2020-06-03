Игроков Бундеслиги не оштрафуют за антирасистские жесты

Немецкий футбольный союз (DFB) не будет применять санкций в отношении игроков Бундеслиги, выступивших против расизма во время матчей чемпионата.
В играх 29-го тура Бундеслиги футболисты дортмундской«Боруссии» Джейдон Санчо и Ашраф Хакими продемонстрировали майки с надписью «правосудие за Джорджа Флойда», полузащитник «Шальке-04» Уэстон МакКенни играл с черной повязкой на рукаве, а нападающий Маркус Тюрам из «Боруссии» М встал на колено.
В DFB заявили, что всегда учитывают требования правил FIFA, однако игроки проявили солидарность против расизма, а это те ценности, которым всегда следовали в организации.
- Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
- В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.