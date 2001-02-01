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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Игроков Бундеслиги не оштрафуют за антирасистские жесты

    Немецкий футбольный союз (DFB) не будет применять санкций в отношении игроков Бундеслиги, выступивших против расизма во время матчей чемпионата.

    В играх 29-го тура Бундеслиги футболисты дортмундской«Боруссии» Джейдон Санчо и Ашраф Хакими продемонстрировали майки с надписью «правосудие за Джорджа Флойда», полузащитник «Шальке-04» Уэстон МакКенни играл с черной повязкой на рукаве, а нападающий Маркус Тюрам из «Боруссии» М встал на колено.

    В DFB заявили, что всегда учитывают требования правил FIFA, однако игроки проявили солидарность против расизма, а это те ценности, которым всегда следовали в организации.

    • Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
    • В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.

    Источник: Официальный сайт Немецкого футбольного союза

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +678

      кто там 1 час назад

      Так оно и понятно, в Германии уже коренных немцев меньше чем *приезжих*.)

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      Рейтинг: +543

      elessar arnor > кто там 7 минут назад

      противно, но им норм

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