Игроков Бундеслиги не оштрафуют за антирасистские жесты

Немецкий футбольный союз (DFB) не будет применять санкций в отношении игроков Бундеслиги, выступивших против расизма во время матчей чемпионата.

В играх 29-го тура Бундеслиги футболисты дортмундской«Боруссии» Джейдон Санчо и Ашраф Хакими продемонстрировали майки с надписью «правосудие за Джорджа Флойда», полузащитник «Шальке-04» Уэстон МакКенни играл с черной повязкой на рукаве, а нападающий Маркус Тюрам из «Боруссии» М встал на колено.

В DFB заявили, что всегда учитывают требования правил FIFA, однако игроки проявили солидарность против расизма, а это те ценности, которым всегда следовали в организации.