Холанд зимой отказал «Ювентусу», так как туринцы хотели сначала отправить игрока в молодежный состав

Зимой «Ювентус» был близок к приобретению форварда Эрлинга Холанда. Норвежец отказал потому, что туринцы планировали отправить норвежца в молодежный состав, пишет Transfer News Live со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.
В итоге нападающего купила «Боруссия» у австрийского «Зальцбурга» за 20 миллионов евро.
- «Ювентус» планирует купить Холанда в 2022 году.
- В сезоне Бундеслиги норвежец провел девять матчей, забил десять голов, сделал три результативные передачи.
- «Ювентус» лидирует в Серии А.
Источник: твиттер Transfer News Live