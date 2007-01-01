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    Холанд зимой отказал «Ювентусу», так как туринцы хотели сначала отправить игрока в молодежный состав

    Зимой «Ювентус» был близок к приобретению форварда Эрлинга Холанда. Норвежец отказал потому, что туринцы планировали отправить норвежца в молодежный состав, пишет Transfer News Live со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.

    В итоге нападающего купила «Боруссия» у австрийского «Зальцбурга» за 20 миллионов евро.

    • «Ювентус» планирует купить Холанда в 2022 году.
    • В сезоне Бундеслиги норвежец провел девять матчей, забил десять голов, сделал три результативные передачи.
    • «Ювентус» лидирует в Серии А.

    Источник: твиттер Transfer News Live

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