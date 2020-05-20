Холанд зимой отказал «Ювентусу», так как туринцы хотели сначала отправить игрока в молодежный состав

Зимой «Ювентус» был близок к приобретению форварда Эрлинга Холанда. Норвежец отказал потому, что туринцы планировали отправить норвежца в молодежный состав, пишет Transfer News Live со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.

В итоге нападающего купила «Боруссия» у австрийского «Зальцбурга» за 20 миллионов евро.