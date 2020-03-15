«Ювентус» планирует в 2022 году купить Холанда

Следующим клубом форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда может стать «Ювентус». В 2022 году у норвежца в контракте будет доступна опция выкупа за 75 миллионов евро, чем туринцы планируют воспользоваться, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на немецкое издание Bild.

На игрока претендуют и другие европейские клубы. «Ювентусу» могут помочь заполучить Холанда устоявшиеся рабочие отношения с агентом норвежца Мино Райолой.