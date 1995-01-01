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    «Ювентус» планирует в 2022 году купить Холанда

    Следующим клубом форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда может стать «Ювентус». В 2022 году у норвежца в контракте будет доступна опция выкупа за 75 миллионов евро, чем туринцы планируют воспользоваться, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на немецкое издание Bild.

    На игрока претендуют и другие европейские клубы. «Ювентусу» могут помочь заполучить Холанда устоявшиеся рабочие отношения с агентом норвежца Мино Райолой.

    • Зимой «Боруссия» купила Холанда у «Зальцбурга».
    • В сезоне Бундеслиги Холанд провел восемь матчей, забил девять голов, сделал две результативные передачи.
    • «Боруссия» в Бундеслиге идет второй.

    Источник: «Матч ТВ»

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