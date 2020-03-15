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«Ювентус» планирует в 2022 году купить Холанда

15 марта 2020, 09:38
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Следующим клубом форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда может стать «Ювентус». В 2022 году у норвежца в контракте будет доступна опция выкупа за 75 миллионов евро, чем туринцы планируют воспользоваться, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на немецкое издание Bild.

На игрока претендуют и другие европейские клубы. «Ювентусу» могут помочь заполучить Холанда устоявшиеся рабочие отношения с агентом норвежца Мино Райолой.

  • Зимой «Боруссия» купила Холанда у «Зальцбурга».
  • В сезоне Бундеслиги Холанд провел восемь матчей, забил девять голов, сделал две результативные передачи.
  • «Боруссия» в Бундеслиге идет второй.

Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Германия. Бундеслига Боруссия Д Ювентус Холанд Эрлинг
Комментарии (1)
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dinar7777dinar
1584268330
подрочите туринская помойка ! какой вам холланд. он че дурак гробить свою карьеру в помойке гейской.
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