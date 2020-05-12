Селюк – о переходе Миранчука в «Барсу»: «Может, они хотят Алексея, чтобы РЖД бесплатно возили их болельщиков? Это вброс»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

«То, что эта новость – вброс, не вызывает сомнений. Но газета, написавшая это, противоречат сама себе: пишут, что президент одобрил трансфер, но ещe надо обговорить зарплату и цену футболиста. Я хорошо знаю Бартомеу: в клубе нет такого, что президент одобрил трансфер, а только потом цену обсуждают. Плюс сегодня у «Барселоны» есть финансовые проблемы.

В прошлом году Смолов уже перешел в «Реал» и «Арсенал», а оказался в итоге на последнем месте с «Сельтой», где полноценно не играет. Теперь давайте про Миранчука – он уже успел перейти в «Ювентус», потом в «Милан», теперь в Испанию поехал, в «Барселону».

Я согласен, что Испания ему подходит лучше всего. Может, «Барселона» задумала взять Миранчука, чтобы в РЖД всю жизнь бесплатно возили их болельщиков? Конечно, эта новость – фейк. Просто скажите, вместо кого он будет играть там – вместо Месси? Миранчук реально может пойти в среднюю команду Испании или классом чуть выше, чем средний. «Севилья», «Валенсия» – такие команды ему подойдут», – сказал Селюк.