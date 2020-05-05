Главные новости дня. Совет директоров «Локомотива» намерен сменить Семина, Мелкадзе зарабатывает 3 миллиона рублей в месяц

Уткин: «Пашинин сообщил «Локомотиву», что не планирует работать главным тренером».
Хави: «Было бы здорово возглавить «Барселону» до того, как Месси завершит карьеру».
AS: Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» только при добавлении пункта суммы выкупа.
Kicker: чемпионат Германии возобновится 15 мая.
Орещук: «Абидаль два раза прилетал просматривать Алексея Миранчука для «Барселоны».
«СДЗД»: совет директоров «Локомотива» встал на сторону Кикнадзе. Семин уйдет до завершения сезона.
«Если каждый закинет по 300 тысяч – она будет жить». Кокорин призвал 300 футболистов РПЛ помочь девочке из Осетии.
Карпов: «Зарплата Мелкадзе – 3 миллиона рублей в месяц. Отступные по контракту – 20 миллионов».
Источник: Бомбардир.ру