Главные новости дня. Совет директоров «Локомотива» намерен сменить Семина, Мелкадзе зарабатывает 3 миллиона рублей в месяц

Уткин: «Пашинин сообщил «Локомотиву», что не планирует работать главным тренером».

Хави: «Было бы здорово возглавить «Барселону» до того, как Месси завершит карьеру».

AS: Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» только при добавлении пункта суммы выкупа.

Kicker: чемпионат Германии возобновится 15 мая.

Орещук: «Абидаль два раза прилетал просматривать Алексея Миранчука для «Барселоны».

«СДЗД»: совет директоров «Локомотива» встал на сторону Кикнадзе. Семин уйдет до завершения сезона.

«Если каждый закинет по 300 тысяч – она будет жить». Кокорин призвал 300 футболистов РПЛ помочь девочке из Осетии.

Карпов: «Зарплата Мелкадзе – 3 миллиона рублей в месяц. Отступные по контракту – 20 миллионов».