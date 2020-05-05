AS: Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» только при добавлении пункта суммы выкупа

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе готов продлить контракт с парижанами только в одном случае.

По информации источника, 21-летний француз попросил добавить обязательный пункт в контракт, в котором будет прописана сумма за возможный переход в «Реал» за фиксированную сумму.

Предполагается, что сумма отступных будет близка по размеру к той, которую заплатили за Неймара при переходе в «ПСЖ» из «Барселоны» – 222 миллиона евро.

При этом отмечается, что в последние дни вероятность продления контракта Мбаппе возросла.

«Реал» склоняется к тому, чтобы отказаться от покупки Мбаппе в ближайшее трансферное окно, дожидаясь окончания действующего контракта француза.

В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 30 голов и сделал 17 ассистов.

В медиа регулярно появляются новости об интересе «Реала».

Мбаппе может остаться в «ПСЖ», если получит зарплату как у Неймара