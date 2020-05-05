Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    AS: Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» только при добавлении пункта суммы выкупа

    Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе готов продлить контракт с парижанами только в одном случае.

    По информации источника, 21-летний француз попросил добавить обязательный пункт в контракт, в котором будет прописана сумма за возможный переход в «Реал» за фиксированную сумму.

    Предполагается, что сумма отступных будет близка по размеру к той, которую заплатили за Неймара при переходе в «ПСЖ» из «Барселоны» – 222 миллиона евро.

    При этом отмечается, что в последние дни вероятность продления контракта Мбаппе возросла.

    «Реал» склоняется к тому, чтобы отказаться от покупки Мбаппе в ближайшее трансферное окно, дожидаясь окончания действующего контракта француза.

    • В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 30 голов и сделал 17 ассистов.
    • В медиа регулярно появляются новости об интересе «Реала».

    Мбаппе может остаться в «ПСЖ», если получит зарплату как у Неймара

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:04
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +927

      Maxi_7 52 минуты назад

      Какой смысл тогда подписывать контакт вообще... где логика, Карл?) Контракт подписывают для того, чтобы удержать игрока, а прописав сумму отступных, а Мбаппе согласится только на вменяемую, согласовав её с Реалом, последние выкупят его у ПСЖ уже этим летом...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16527

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      За этим пунктом "поправки в Конституцию" видна тень Реала. *

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +887

      Cleaner 2 часа назад

      Мбаппе перерос Французскую лигу. Ему скучно там. Нужно уходить немедленно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1791

      KPCCSPB > Cleaner 1 час назад

      Да ему даже не чемпионат стал скучным, а тот факт, что ЛЧ с такой командой как ПСЖ, тупо не выиграть).

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2640

      Томик > KPCCSPB 1 час назад

      Через 20 лет стать легендой ПСЖ и Реала - не одно и то же. Тут станет скучно. А статистика сезона у него нереальная просто.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1791

      KPCCSPB > Томик 56 минут назад

      Один статист из Аякса уже перешёл в Реал, и что? Это же как с Месси, он топ в 1 клубе только, возьми сборную, где Лео вообще никакой). А Мбаппе не тянется за легендарным именем в одном клубе, слишком много он сейчас говорит о деньгах в своём возрасте. Неймар уже наступил на эти грабли, не хотелось бы, чтобы Мбаппе по его стопам пошёл.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76509
    #5
    insider_retro
    66024
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru