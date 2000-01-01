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    Карпов: «Зарплата Мелкадзе – 3 миллиона рублей в месяц. Отступные по контракту – 20 миллионов»

    Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов рассказал, что «Тамбов» пытался прописать в арендном соглашении по Георгию Мелкадзе опцию выкупа. «Спартак» отказал.

    «Источник сообщил, что зимой «Тамбов» интересовался, можно ли включить в арендный договор пункт о выкупе Мелкадзе за сумму до миллиона евро. На парня реально есть спрос. В том числе, по моим данным, из Казани, Москвы, Самары. Его вполне можно продать за 1,5-2 миллиона евро. Но со стороны «Спартака» тогда последовал отказ. Логика, по моей информации, следующая.

    Во-первых, москвичи платят не маленькую зарплату Мелкадзе. Это 3 миллиона рублей в месяц, из которых «Тамбов» даeт лишь 150 тысяч. Во-вторых, отступные по его договору — 20 миллионов евро. Это существенно больше 1 миллиона. В-третьих, зачем нужен пункт о выкупе, против которого выступал сам игрок в сентябре при подписании контракта, если его можно выгодно продать самим?

    В общем, как бы то ни было, Мелкадзе после аренды вернeтся в «Спартак». Это уже подтвердил спортдир «Тамбова» Павел Худяков. А вот что будет дальше, пока сказать сложно. Лично мне кажется, наиболее вероятна очередная аренда. Теперь уже в клуб посерьeзнее. Хотя и трансфер исключать я бы не стал. Но при Томасе Цорне Мелкадзе вряд ли будет играть в «Спартаке», – написал Карпов в телеграме.

    • В активе Мелкадзе шесть голов и три ассиста в 13 матчах сезона РПЛ.
    • Игроком интересуются в Европе.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2593

      solodealer 35 минут назад

      3 ляма в месяц? ВСЕГО-ТО??!!)))
      У Сечина - 7 лямов....В ДЕНЬ!)))
      И, при таких"цифрах"..., как говорится, размер уже не имеет значения.. Остаётся только один вопрос: ЗА ЧТО...ПРИ ТАКИХ ПРОВАЛАХ РОСНЕФТИ????)))

      0
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      Рейтинг: +22231

      oyabun 39 минут назад

      Не надо нам его обратно. Да еще и с такой ЗП..

      0
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      Рейтинг: +1174

      FENIX-SL 53 минуты назад

      не понятно за что в россии такие деньги платить игрокам

      1
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      Рейтинг: +56030

      Chernyi Lis 1 час назад

      ))) че подумали в других командах мозгов нет..наварить на ком? хотели...))))))))

      0
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      Рейтинг: +56030

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 1 час назад

      20 евро!!!!!!!!!)))))))))))

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      Рейтинг: +3835

      3a zenit 1 час назад

      фигасе Зенит жирует,народное бабло отдаёт бездарю!Стыдно!

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      Рейтинг: +61

      armen10 > 3a zenit 1 час назад

      А причем тут зенит?

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      Рейтинг: +3835

      3a zenit > armen10 52 минуты назад

      догадайся

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      Рейтинг: +16538

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      С этой гирей он навечно "прописан" в Тамбове.

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