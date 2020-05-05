Карпов: «Зарплата Мелкадзе – 3 миллиона рублей в месяц. Отступные по контракту – 20 миллионов»

Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов рассказал, что «Тамбов» пытался прописать в арендном соглашении по Георгию Мелкадзе опцию выкупа. «Спартак» отказал.

«Источник сообщил, что зимой «Тамбов» интересовался, можно ли включить в арендный договор пункт о выкупе Мелкадзе за сумму до миллиона евро. На парня реально есть спрос. В том числе, по моим данным, из Казани, Москвы, Самары. Его вполне можно продать за 1,5-2 миллиона евро. Но со стороны «Спартака» тогда последовал отказ. Логика, по моей информации, следующая.

Во-первых, москвичи платят не маленькую зарплату Мелкадзе. Это 3 миллиона рублей в месяц, из которых «Тамбов» даeт лишь 150 тысяч. Во-вторых, отступные по его договору — 20 миллионов евро. Это существенно больше 1 миллиона. В-третьих, зачем нужен пункт о выкупе, против которого выступал сам игрок в сентябре при подписании контракта, если его можно выгодно продать самим?

В общем, как бы то ни было, Мелкадзе после аренды вернeтся в «Спартак». Это уже подтвердил спортдир «Тамбова» Павел Худяков. А вот что будет дальше, пока сказать сложно. Лично мне кажется, наиболее вероятна очередная аренда. Теперь уже в клуб посерьeзнее. Хотя и трансфер исключать я бы не стал. Но при Томасе Цорне Мелкадзе вряд ли будет играть в «Спартаке», – написал Карпов в телеграме.