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  • Карпов: «Зарплата Мелкадзе – 3 миллиона рублей в месяц. Отступные по контракту – 20 миллионов»

Карпов: «Зарплата Мелкадзе – 3 миллиона рублей в месяц. Отступные по контракту – 20 миллионов»

5 мая 2020, 19:58
16

Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов рассказал, что «Тамбов» пытался прописать в арендном соглашении по Георгию Мелкадзе опцию выкупа. «Спартак» отказал.

«Источник сообщил, что зимой «Тамбов» интересовался, можно ли включить в арендный договор пункт о выкупе Мелкадзе за сумму до миллиона евро. На парня реально есть спрос. В том числе, по моим данным, из Казани, Москвы, Самары. Его вполне можно продать за 1,5-2 миллиона евро. Но со стороны «Спартака» тогда последовал отказ. Логика, по моей информации, следующая.

Во-первых, москвичи платят не маленькую зарплату Мелкадзе. Это 3 миллиона рублей в месяц, из которых «Тамбов» даeт лишь 150 тысяч. Во-вторых, отступные по его договору — 20 миллионов евро. Это существенно больше 1 миллиона. В-третьих, зачем нужен пункт о выкупе, против которого выступал сам игрок в сентябре при подписании контракта, если его можно выгодно продать самим?

В общем, как бы то ни было, Мелкадзе после аренды вернeтся в «Спартак». Это уже подтвердил спортдир «Тамбова» Павел Худяков. А вот что будет дальше, пока сказать сложно. Лично мне кажется, наиболее вероятна очередная аренда. Теперь уже в клуб посерьeзнее. Хотя и трансфер исключать я бы не стал. Но при Томасе Цорне Мелкадзе вряд ли будет играть в «Спартаке», – написал Карпов в телеграме.

  • В активе Мелкадзе шесть голов и три ассиста в 13 матчах сезона РПЛ.
  • Игроком интересуются в Европе.
  • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Тамбов Спартак Тамбов Спартак Мелкадзе Георгий
Комментарии (16)
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DOCTOR PENALTY
1588699452
С этой гирей он навечно "прописан" в Тамбове.
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3a zenit
1588699939
фигасе Зенит жирует,народное бабло отдаёт бездарю!Стыдно!
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Chernyi Lis
1588701710
))) че подумали в других командах мозгов нет..наварить на ком? хотели...))))))))
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oyabun
1588703189
Не надо нам его обратно. Да еще и с такой ЗП..
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Armani nn
1588705639
Блин 3 млн.У нас в городе, неплохую двушку можно взять на эти деньги.Или обалденную однушку.
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Хейтер Аларм
1588708690
А где аларм со своими высерами в комментах? Непривычно как-то.
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ufos73
1588710149
Да что вы пристали к 3 лямам? Это меньше 500т евро в год. Для футболиста смешная ЗП... Не понятно почему этот валенок за лям продавать отказываются
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giluxa1963
1588710577
пошел по рукам
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Дядя Серёжа
1588739993
Чужую зарплату обсуждать не хочется. Особенно пенсионеров. Особенно тех кто работает в госучреждениях за МРОТ. Особенно...
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vladimir-7
1588748197
спарьак просто цену набивает, сам не вернет его к себе, а продаст.
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