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Халк хочет вернуться в «Порту»

23 апреля 2020, 10:38

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк признался, что рассчитывает однажды снова стать игроком «Порту».

«Когда играешь в одной стране, а потом уезжаешь в другую, но при этом там у тебя остается много друзей, естественно, всегда есть желание вернуться. Я уже говорил об этом несколько раз – «Порту» в моем сердце, и я мечтаю вернуться. Возраст не будет проблемой. Я забочусь о себе, стараюсь оставаться профессионалом», – заявил бразилец.

  • Халк выступал за «Порту» с 2008 по 2012 год.
  • Из португальского клуба форвард ушел в «Зенит» за 40 миллионов евро.
  • В июле футболисту исполнится 34 года.

Источник: A Bola
Португалия. Примейра Порту Шанхай Порт Халк
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