Халк хочет вернуться в «Порту»

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк признался, что рассчитывает однажды снова стать игроком «Порту».

«Когда играешь в одной стране, а потом уезжаешь в другую, но при этом там у тебя остается много друзей, естественно, всегда есть желание вернуться. Я уже говорил об этом несколько раз – «Порту» в моем сердце, и я мечтаю вернуться. Возраст не будет проблемой. Я забочусь о себе, стараюсь оставаться профессионалом», – заявил бразилец.