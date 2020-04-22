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    Халк хочет вернуться в «Порту»

    Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк признался, что рассчитывает однажды снова стать игроком «Порту».

    «Когда играешь в одной стране, а потом уезжаешь в другую, но при этом там у тебя остается много друзей, естественно, всегда есть желание вернуться. Я уже говорил об этом несколько раз – «Порту» в моем сердце, и я мечтаю вернуться. Возраст не будет проблемой. Я забочусь о себе, стараюсь оставаться профессионалом», – заявил бразилец.

    • Халк выступал за «Порту» с 2008 по 2012 год.
    • Из португальского клуба форвард ушел в «Зенит» за 40 миллионов евро.
    • В июле футболисту исполнится 34 года.

    Источник: A Bola

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