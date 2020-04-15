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    «ПСЖ», «МЮ» и «Ман Сити» поборются за Кулибали

    Этот сезон, вероятнее всего, станет последним для защитника Калиду Кулибали в футболке «Наполи», утверждает La Repubblica.

    На игрока претендуют «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Сообщается, что «МЮ» готов предложить за сенегальца 85 миллионов евро. Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не станет удерживать футболиста, если клубу поступит хорошее предложение.

    • Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года.
    • За 5,5 сезонов игрок провел более 232 матчей, забил десять голов и сделал пять ассистов.
    • Рыночная стоимость защитника – 56 миллионов евро.

    Источник: La Repubblica

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