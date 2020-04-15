«ПСЖ», «МЮ» и «Ман Сити» поборются за Кулибали

Этот сезон, вероятнее всего, станет последним для защитника Калиду Кулибали в футболке «Наполи», утверждает La Repubblica.
На игрока претендуют «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Сообщается, что «МЮ» готов предложить за сенегальца 85 миллионов евро. Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не станет удерживать футболиста, если клубу поступит хорошее предложение.
- Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года.
- За 5,5 сезонов игрок провел более 232 матчей, забил десять голов и сделал пять ассистов.
- Рыночная стоимость защитника – 56 миллионов евро.
Источник: La Repubblica