«ПСЖ», «МЮ» и «Ман Сити» поборются за Кулибали

Этот сезон, вероятнее всего, станет последним для защитника Калиду Кулибали в футболке «Наполи», утверждает La Repubblica.

На игрока претендуют «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Сообщается, что «МЮ» готов предложить за сенегальца 85 миллионов евро. Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не станет удерживать футболиста, если клубу поступит хорошее предложение.